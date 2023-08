Nowy hit Amazona wygląda jak zwykła komedia romantyczna. Na szczęście ogląda się go naprawdę świetnie

"Jesteś idealistą, gdy powinieneś być realistą" - mówi w jednej ze scen matka do głównego bohatera. Na szczęście tak jej syn, jak i twórcy realizm mają w nosie. Adaptacja powieści Casey McQuiston jest przez to naiwna, jak osoby nabierające się na przekręt z nigeryjskim księciem. To bajka spod znaku "i żyli długo i szczęśliwie", w której tylko loga stacji Hallmark brakuje. Reżyser i scenarzysta Matthew Lopez nie ukrywa bowiem, że zabiera nas w świat fantazji. Ba, on to wręcz nieraz podkreśla rozmydlonym światłem. Puszcza do nas w ten sposób porozumiewawcze oczko, abyśmy zawiesili niewiarę i dobrze się bawili. Z początku nie jest jednak łatwo.



Po pierwszych scenach "Red, White & Royal Blue" byłem pewien, że w dalszej części seansu będę uprawiał wesoły hatewatching. Z jednej strony zawsze miło popatrzeć na dwójkę dzieciaków z wyższych sfer przygniatanych przez ogromny tort, ale z drugiej - trudno o bardziej dosadne zasugerowanie, że mamy do czynienia z historią w stylu "czemu piękni i bogaci mają tak ciężkie życie". Nic tu się nie klei, kiedy Lopez nasącza początek swojego filmu pop-punkową energią. Mając za bohaterów syna amerykańskiej pani prezydent i któregośtam w kolejce do brytyjskiego tronu księcia Walii po prostu trudno o niegrzeczną komedię spod znaku "Eurotrip".



