Te filmy to taka sama tradycja, jak mycie okiem. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć ulubione świąteczne filmy Polaków

Kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu, to od razu w naszych głowach pojawia się lista tematycznych filmów z "Kevinem samym w domu" na czele. A co w przypadku Wielkanocy? Czy w te święta Polacy też mają jakieś seanse obowiązkowe? No ba! Telewizja zadba, abyśmy nie przegapili najważniejszych tytułów. Spodziewajcie się więc dużo "Znachora" i jeszcze więcej "Znachora".