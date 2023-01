Zdjęcia do "Pasji 2" niby ruszą dopiero wiosną, ale karuzela śmiechu już pędzi pełną parą

To nie jest żart. Powtarzam: to nie jest żart. Wygląda na to, że "Pasja 2" naprawdę powstaje. O sequelu jednego z najbrutalniejszych filmów w historii kina mówiło się już od dawna. Mel Gibson wielokrotnie wyrażał zainteresowanie jego realizacją. Do tej pory można było jednak myśleć, że raczej się to nie zdarzy. W końcu już sam pomysł wydawał się absurdalny, a reżyser był wyklęty przez Hollywood. W temacie kontynuacji historii męki Jezusa Chrystusa przez dłuższy okres nic się więc nie działo.



Ostatnimi czasy Mel Gibson w kontekście nadchodzących projektów mówił tylko o "Zabójczej broni 5". Po śmierci Richarda Donnera miał on nie tylko ponownie wcielić się w szalonego policjanta, ale też zasiąść na stołku reżysera. Dosłownie chwilę temu informowaliśmy jednak, że wyczekiwany przez fanów serii sequel może zostać odłożony na półkę. Aktor miałby najpierw zająć się bowiem "Pasją 2".