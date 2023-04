Jeśli dobrze rozplanujesz święta wielkanocne, to bez problemu obejrzysz "Znachora" w telewizji 11 razy

Tegoroczna Wielkanoc stoi pod znakiem profesora Rafała Wilczura. To nie przygotowanie trzydaniowego obiadu, kilku misek sałatki jarzynowej czy faszerowanych jajek na cztery sposoby staje się wyzwaniem. Prawdziwy challenge to obejrzenie "Znachora" w telewizji. Proste? To, począwszy od piątku aż do poniedziałku, przygotujcie się na wszystkie 11 emisji w telewizji.