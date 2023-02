Zwiastun "Flasha": o co tu chodzi? Ten trailer zdradza mnóstwo fabularnych szczegółów

Od dawna mówiło się o sporej roli Supergirl w filmie (Superman najpewniej nie istnieje na tej osi czasu) - a zwiastun ją potwierdza. Trailer mówi nam, że Flash i Batman Michaela Keatona muszą wydostać ją ze specjalnej rządowej placówki. Zamknięta w ciemnym pokoju bez najmniejszej ekspozycji na Słońce Kryptonianka została w ten sposób osłabiona. Widzimy ją w kilku sekwencjach - walczy tuż po wydostaniu się na wolność w czymś przypominającym koszulę pacjentki szpitala, a później także w swoim ikonicznym kostiumie. Mamy też szansę zobaczyć jej wycieńczoną wersję w podziemnym bunkrze.



Oryginalnie Kara Zor-El jest kuzynką Kal-Ela, czyli Clarka Kenta. Zostaje wysłana na Ziemię podobnie jak krewny, jednak przybywa tam dziesiątki lat później. Wiemy, że pierwotnie w filmie mieli pojawić się też Henry Cavill, Jason Momoa i Gal Gadot. Nie wiemy, kto ostatecznie został wycięty z produkcji - niektórzy przekonują jednak, że istnieje szansa na zobaczenie jakiejś wersji Supermana. Fani dopatrują się go w postaci, którą Kara niesie na rękach podczas lotu w jednej ze scen zwiastuna (moim zdaniem jest to jednak Barry).



W komiksie w tej linii czasu Kal-El po wyładowaniu na Ziemi trafił do bazy wojskowej, gdzie był obserwowany i gdzie przeprowadzano na nim eksperymenty - aż do momentu, w którym zostanie ocalony. Sądzę jednak, że we "Flashu" to Kara przejęła komiksową rolę Supermana - wskazują na to podobieństwa jej wątku do oryginału (Kara w bunkrze, osłabiona, później ocalona przez Batmana i Barry’ego). Jak wiemy, w planach Warnera jest film "Supergirl: Woman of Tomorrow", jednak trudno powiedzieć, czy zobaczymy tam tę samą wersję postaci.