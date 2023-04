Ekstremalnie drogi bilet i żenująco krótki koncert. Gigantyczne kontrowersje po najpopularniejszym festiwalu na świecie

Spodziewano się, że Frank Ocean, który po raz pierwszy od 6 lat pojawił się na scenie jako główny artysta ostatniego dnia festiwalu, da z siebie wszystko. Festiwalowicze jednak opuścili miejsce koncertu z ogromnym niesmakiem, a sam artysta znalazł się w ogniu krytyki. Okazało się bowiem, że cały występ, od początku do końca, był ogromnym niewypałem, włączając w to zmianę aranżacji sceny w ostatniej chwili, przez co Frank Ocean przed publicznością pojawił się półtorej godziny spóźniony, a także przerwanie koncertu w związku z wprowadzoną na Coachelli godziną policyjną.