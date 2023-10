Friz odpowiedział na film Wardęgi. "Wypowiedź Sylwka jest dla mnie krzywdząca"

Wypowiedź Sylwka jest dla mnie krzywdząca, ponieważ nigdy nie było sytuacji, gdzie "niewiele brakowało" czy było "blisko". Jeśli do kogoś pisałem, to natychmiast, jak dochodziło do rozmowy, zawsze pytałem o wiek. Jak ktoś mi nie odpisał, jak mówi Sylwek, nie mogłem też zweryfikować wieku, ale to nie oznacza, że "było blisko". Szkoda, że przedstawił to w taki sposób, bo to naraża mnie na niepotrzebne spekulacje.