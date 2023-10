Sukanek zabrała głos w sprawie Stuu. Dawna przyjaciółka powiedziała, jak ją traktował

Jednocześnie, kiedy to wszystko się działo, ja dostawałam cały czas wiadomości od znajomych, od rodziny, że on się zabije, że to będzie przeze mnie, że oni nie wytrzymają psychicznie, jak on sobie coś zrobi. (...) Cały czas byłam bombardowana tym, że jeśli on sobie coś zrobi, to będzie moja wina, to będzie moja odpowiedzialność, mimo że ja w tamtej sytuacji nic złego nie zrobiłam

- mówiła.