Blowek zdetronizowany. Tytuł TOP 1 na polskim YouTubie przejął inny twórca

Choć od dłuższego czasu Friz mógł poszczycić się większą liczbą wyświetleń, tytuł króla i TOP 1, czyli youtubera z największą liczbą subskrybentów w Polsce, należał właśnie do Blowka. Aż do teraz.



Do 16 października 2023 roku Friz uzyskał 5,1 mln subskrybentów, a wszystkie jego filmy wyświetlono ponad dwa miliardy razy. Już dwa lata temu "Forbes" określił go mianem drugiego najbardziej popularnego influencera w Polsce.



Trzecie miejsce wciąż należy do youtubera z Rybnika, reZigiusza. Czwarte zajmuje przebywający obecnie w brytyjskim areszcie Stuu Burton, a na piątym rozgościł się Sylwester Wardęga.