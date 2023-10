Wardęga dotrzymał słowa i wydobył kolejnego asa. Oto "cała prawda o Marcinie Dubielu"

W swoim filmie Wardęga wyjaśnia, że Dubiel kłamał - jego zdaniem influencer doskonale wiedział, że jego najlepszy przyjaciel, czyli 23-letni Stuu, kontaktuje z 14-latką, a ponadto sam dostarczał mu wiedzy na temat tej dziewczynki. A to dopiero początek.



Wardęga podkreśla, że Dubiel nie został wrzucony do jednego wora ze Stuu - ale z tymi, którzy doskonale wiedzieli, co się dzieje, ale nic nie mówili. A co gorsza to wspierali.