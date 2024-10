Jeden z najlepszych horrorów zeszłego roku wreszcie pojawił się na VOD. Za długo musieliśmy na niego czekać

Życie polskich fanów horrorów do najłatwiejszych nie należy. Bardzo często możemy sobie co najwyżej poczytać o filmach grozy, którymi zachwycają się zagraniczni krytycy. Czasami w ogóle się te tytuły w naszym kraju nie pojawiają (przykład: "Late Night with the Devil"). To ten najczarniejszy scenariusz. W lepszym wypadku jakiś rodzimy dystrybutor budzi się po wielu miesiącach i w końcu wprowadza na nasz rynek produkcję pokrytą już kurzem w innych częściach świata. Tak było z "Gdy rodzi się zło".



Argentyńsko-amerykańskie "Gdy rodzi się zło" zadebiutowało podczas zeszłorocznego festiwalu w Toronto. Niedługo potem trafiło do dystrybucji kinowej w USA i tam też pojawiło się na platformie Shudder (chętnie przywitałbym ją w Polsce). Produkcja z miejsca podbiła serca tak krytyków jak i widzów. Regularnie przewijała się w topkach najlepszych horrorów 2023 roku. U nas nikt się jednak nawet nie zająknął na temat wprowadzenia jej na wielkie bądź małe ekrany. To zmieniło się stosunkowo niedawno.