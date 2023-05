Gdzie i kiedy obejrzeć serial "Kres niewinności"? To telewizyjna wersja filmu "Marzec '68"

Tak samo jak film w reżyserii Krzysztofa Langa, "Marzec '68", serial "Kres niewinności" osadzony jest w 1968 roku, a jego akcja rozgrywa się między 30 stycznia a 19 marca. W burzliwych czasach, gdzie gomułkowskiej propagandzie sprzeciwia się polskie społeczeństwie, studenci rozpoczynają protest, który miałby z powrotem przywrócić "Dziady" w reżyserii Kazimierza Dejmka do repertuaru Teatru Narodowego. W grupie protestującej młodzieży pikietują także Hania i Janek. Mimo że różnice w poglądach podzieliły ich rodziny, to nie są one w stanie stanąć na drodze ich miłości, której zagraża bunt polskiego społeczeństwa.