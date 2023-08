Gdzie obejrzeć wszystkie filmy z serii o Jamesie Bondzie? Agent 007 pojawił się w VOD

Ostatnim do tej pory odtwórcą roli Jamesa Bonda był Daniel Craig. Aktor zagrał w pięciu filmach w całej serii. W pierwszej produkcji z 2006 roku - "Casino Royale" - Bond, ze statusem 00, musi stawić czoła bankierowi terrorystów Le Chiffre. W kolejnym filmie - "007 Quantum of Solace" - superszpieg, w poszukiwaniu osób odpowiedzialnych za śmierć Vesper, dociera do organizacji Quantum, której członkowie próbują przejąć całkowitą kontrolę nad wydobyciem jednego z najcenniejszych surowców na świecie. W "Skyfall", po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży danych, lojalność superagenta zostanie wystawiona na próbę, a w "Spectre" Bond powróci do groźnej organizacji WIDMO. W ostatniej części z 2021 roku - "Nie czas umierać" - agent 007 bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca, co prowadzi go do niebezpiecznego złoczyńcy.