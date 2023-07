Szykuj martini wstrząśnięte, nie zmieszane. Filmy z Bondem z piskiem opon wjadą na Amazona

Serię filmów z Jamesem Bondem w 1962 roku zainaugurował "Doktor No" i od tamtej pory na ekrany kin regularnie trafiają kolejne produkcje o agencie 007. Do tej pory powstało ich aż 25 i aktualnie jesteśmy w przededniu kolejnych zmian w obrębie franczyzy, bo przecież Daniel Craig pożegnał się z rolą słynnego szpiega za sprawą "Nie czas umierać". Na ten moment nie wiemy jeszcze, kto go zastąpi, ale mamy pewność, że głównemu bohaterowi przyjdzie bawić jeszcze niejedno pokolenie widzów.



Podczas gdy twórcy w pocie czoła poszukują kolejnego Jamesa Bonda, polscy fani serii będą mieli okazję przypomnieć sobie, jak dotychczas zmieniał się ukochany na całym świecie bohater. Wszystkie 25 filmów - od "Doktora No" po "Nie czas umierać" - zmierzają w końcu do biblioteki Amazon Prime Video. W końcu, bo trochę im to zajęło.



