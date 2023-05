Od "Moonrakera" po "Skyfall". Wielki ranking filmów o Bondzie - od najgorszego do najlepszego

Lata 80. nie były dobre dla kina w ogóle, a dla Bonda okazały się nad wyraz surowe. "Zabójczy widok" oprócz tego, że przekracza wszelkie granice absurdu, to jeszcze robi to w tak nijakim i pozbawionym świeżości stylu, że wchodzi w rejony autoparodii Bonda.



Roger Moore prezentuje się tak nieprzekonująco w roli agenta 007, jak to tylko możliwe. Ani Grace Jones ani Christopher Walken na drugim planie nie tworzą interesujących postaci. Sekwencjom akcji bliżej do komedii. W ogóle cały film wydaje się być bezpośrednim prequelem przygód Austina Powersa.



Jedyne, co wyszło w „Zabójczym widoku”, to utwór tytułowy, który okazał się największym komercyjnym przebojem pośród wszystkich wcześniejszych kawałków.