Wypadek na planie filmu Eddiego Murphy’ego. 2 osoby trafiły do szpitala

Kilku członków ekipy filmowej zostało rannych na planie produkcji „The Pick Up”. Tę wiadomość potwierdzili przedstawiciele Amazon MGM Studios. Do wypadku doszło podczas kręcenia sekwencji akcji. Z doniesień wynika, że używana przez twórców ciężarówka „zablokowała się” i niespodziewanie uderzyła w samochód. Według oficjalnego raportu dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala, a ich obrażenia to głównie siniaki lub złamane kości. Eddie Murphy nie był tego dnia na miejscu zdarzenia. Rzecznik studia zaznacza, że scena nie poszła zgodnie z planem. Potwierdza również sam wypadek. Aktualnie Amazon zdobywa więcej informacji na ten temat. Podkreślono, że przed rozpoczęciem zdjęć wszystkie wymagane środki ostrożności zostały sprawdzone.