HBO Max pokazało rozkład jazdy na maj 2026. Serial wyrywa z butów

Tegoroczna wiosna była bardzo owocna dla widzów serwisów VOD. W zasadzie każda platforma miała po kilka niezłych seriali. Nie inaczej było z HBO Max. Serwis dostarczył nam dwa mocne seriale, z kapitalną obsadą. Chodzi mi oczywiście o “Rooster” i “Chętnych na seks”. Czy w tym miesiącu w serwisie pojawi się coś równie dobrego?



HBO Max – maj 2026. Nowości platformy

Song of the Samurai

Materialiści

Miniaturowa żona

Saga Bourne'a

Song of the Samurai

Nowy serial od HBO Max. Produkcja to adaptacja kultowej magi zatytułowanej “Chiruran: Shinsengumi Requiem” autorstwa Umeury Shinyi. Akcja serialu rozgrywa się w Kioto, w późnym okresie Edo (1603-1868). Pod koniec tego okresu doszło do brutalnej wojny domowej, w której naprzeciwko siebie stanęli zwolennicy otwarcia Japonii i ci, którzy chcieli wygnać wszystkich cudzoziemców. Zapowiada się mocna i wypełniona akcją historia.

Premiera już 9 maja.

Materialiści

Brawurowa obsada to jeden z powodów, dla których warto obejrzeć ten film. Na ekranie zobaczycie między innymi Chrisa Evansa, Pedro Pascala i Dakotę Johnson. Już czytając fabułę, domyślicie się, iż to komedia romantyczna. Główna bohaterka jest bowiem swatką z Nowego Jorku, choć sama jeszcze nie ma partnera. Pewnego dnia poznaje jednak mężczyznę idealnego, ale wkrótce odkryje, że uczucie do byłego chłopaka jeszcze nie osłabło.

Premiera 9 maja.

Miniaturowa żona

Rodzinna komedia polana sosem science fiction. Fabuła oparta jest na opowiadaniu Manuela Gonzaleza i opowiada o małżeństwie, w którym doszło do niecodziennego zdarzenia. Pewnego bowiem dnia na skutek technologicznej wpadki, żona ulega zmniejszeniu i ma około 15 centymetrów. Brzmi znajomo? W rolach głównych Elizabeth Banks i Matthew Macfadyen.

Premiera 13 maja.

Saga Bourne’a

Do serwisu trafią (znowu) wszystkie filmy o Jasonie Bourne’ie. Kto nie zna tej historii, to może obejrzeć ją w całości. Do serwisu trafiaj:

Jason Bourne

Krucjata Bourne'a

Tożsamość Bourne'a

Ultimatum Bourne'a

Dziedzictwo Bourne'a

HBO Max – wszystkie nowości na maj 2026:

1 maja

Piękna i rzeźnik

Wichrowe wzgórza

Ciało

2 maja

Jason Bourne

Krucjata Bourne'a

Tożsamość Bourne'a

Ultimatum Bourne'a

Dziedzictwo Bourne'a

Żona na niby

Kung Fu Panda 4

Kolejna zwyczajna przysługa

Nade mną niebo, w dolinie ja

4 maja

Ant Anstead: Born Mechanic II, odc. 1-8

Najdzielniejsza

6 maja

Ślady po tobie

7 maja

Całe szczęście

Witajcie w Marwen

Bezmiar

8 maja

Mroczne tajemnice rodziny Palu, odc. 1

Batwheels III, odc. 1-9

Ostatni pociąg do Fortune

Policja zastępcza

Joe Baby

Nieznajomy pod Wielkim Łukiem

Materialiści

9 maja

Song of the Samurai, odc. 1

K-Everything

Bohemian Rhapsody

Batman Azteków: Starcie imperiów

11 maja

Regular Show: The Lost Tapes, odc. 1-39

12 maja

Behind Bars: Shot in the Spotlight

13 maja

Miniaturowa żona, odc. 1

U.S. Against the World: Four Years With the Men's National Soccer Team, odc. 1

Stages of Love

14 maja

Na szlaku odkryć II, od. 1

Witamy na Hawajach

Amrum

Lista A: 15 opowieści z azjatyckiej i pacyficznej diaspory

15 maja

Wojny gangów: Bandidos, odc. 1

A Working Man

Konrad Chwast 02.05.2026 14:46

