HBO Max pokazało rozkład jazdy na maj 2026. Serial wyrywa z butów
Serwis HBO Max udostępnił listę swoich nowości na maj 2026, a w zasadzie na pierwsze 2 tygodnie. Do końca dobiegnie kilka świetnych seriali, ale to nie wszystko, bo platforma przygotowała coś ekstra.
Tegoroczna wiosna była bardzo owocna dla widzów serwisów VOD. W zasadzie każda platforma miała po kilka niezłych seriali. Nie inaczej było z HBO Max. Serwis dostarczył nam dwa mocne seriale, z kapitalną obsadą. Chodzi mi oczywiście o “Rooster” i “Chętnych na seks”. Czy w tym miesiącu w serwisie pojawi się coś równie dobrego?
HBO Max – maj 2026. Nowości platformy
- Song of the Samurai
- Materialiści
- Miniaturowa żona
- Saga Bourne’a
Song of the Samurai
Nowy serial od HBO Max. Produkcja to adaptacja kultowej magi zatytułowanej “Chiruran: Shinsengumi Requiem” autorstwa Umeury Shinyi. Akcja serialu rozgrywa się w Kioto, w późnym okresie Edo (1603-1868). Pod koniec tego okresu doszło do brutalnej wojny domowej, w której naprzeciwko siebie stanęli zwolennicy otwarcia Japonii i ci, którzy chcieli wygnać wszystkich cudzoziemców. Zapowiada się mocna i wypełniona akcją historia.
Premiera już 9 maja.
Materialiści
Brawurowa obsada to jeden z powodów, dla których warto obejrzeć ten film. Na ekranie zobaczycie między innymi Chrisa Evansa, Pedro Pascala i Dakotę Johnson. Już czytając fabułę, domyślicie się, iż to komedia romantyczna. Główna bohaterka jest bowiem swatką z Nowego Jorku, choć sama jeszcze nie ma partnera. Pewnego dnia poznaje jednak mężczyznę idealnego, ale wkrótce odkryje, że uczucie do byłego chłopaka jeszcze nie osłabło.
Premiera 9 maja.
Miniaturowa żona
Rodzinna komedia polana sosem science fiction. Fabuła oparta jest na opowiadaniu Manuela Gonzaleza i opowiada o małżeństwie, w którym doszło do niecodziennego zdarzenia. Pewnego bowiem dnia na skutek technologicznej wpadki, żona ulega zmniejszeniu i ma około 15 centymetrów. Brzmi znajomo? W rolach głównych Elizabeth Banks i Matthew Macfadyen.
Premiera 13 maja.
Saga Bourne’a
Do serwisu trafią (znowu) wszystkie filmy o Jasonie Bourne’ie. Kto nie zna tej historii, to może obejrzeć ją w całości. Do serwisu trafiaj:
- Jason Bourne
- Krucjata Bourne'a
- Tożsamość Bourne'a
- Ultimatum Bourne'a
- Dziedzictwo Bourne'a
HBO Max – wszystkie nowości na maj 2026:
1 maja
- Piękna i rzeźnik
- Wichrowe wzgórza
- Ciało
2 maja
- Jason Bourne
- Krucjata Bourne'a
- Tożsamość Bourne'a
- Ultimatum Bourne'a
- Dziedzictwo Bourne'a
- Żona na niby
- Kung Fu Panda 4
- Kolejna zwyczajna przysługa
- Nade mną niebo, w dolinie ja
4 maja
- Ant Anstead: Born Mechanic II, odc. 1-8
- Najdzielniejsza
6 maja
- Ślady po tobie
7 maja
- Całe szczęście
- Witajcie w Marwen
- Bezmiar
8 maja
- Mroczne tajemnice rodziny Palu, odc. 1
- Batwheels III, odc. 1-9
- Ostatni pociąg do Fortune
- Policja zastępcza
- Joe Baby
- Nieznajomy pod Wielkim Łukiem
- Materialiści
9 maja
- Song of the Samurai, odc. 1
- K-Everything
- Bohemian Rhapsody
- Batman Azteków: Starcie imperiów
11 maja
- Regular Show: The Lost Tapes, odc. 1-39
12 maja
- Behind Bars: Shot in the Spotlight
13 maja
- Miniaturowa żona, odc. 1
- U.S. Against the World: Four Years With the Men's National Soccer Team, odc. 1
- Stages of Love
14 maja
- Na szlaku odkryć II, od. 1
- Witamy na Hawajach
- Amrum
- Lista A: 15 opowieści z azjatyckiej i pacyficznej diaspory
15 maja
- Wojny gangów: Bandidos, odc. 1
- A Working Man
