HBO Max pokazało rozkład jazdy na maj 2026. Serial wyrywa z butów

Serwis HBO Max udostępnił listę swoich nowości na maj 2026, a w zasadzie na pierwsze 2 tygodnie. Do końca dobiegnie kilka świetnych seriali, ale to nie wszystko, bo platforma przygotowała coś ekstra.  

Konrad Chwast
hbo max maj 2026
Tegoroczna wiosna była bardzo owocna dla widzów serwisów VOD. W zasadzie każda platforma miała po kilka niezłych seriali. Nie inaczej było z HBO Max. Serwis dostarczył nam dwa mocne seriale, z kapitalną obsadą. Chodzi mi oczywiście o “Rooster” i “Chętnych na seks”. Czy w tym miesiącu w serwisie pojawi się coś równie dobrego? 

HBO Max – maj 2026. Nowości platformy 

  • Song of the Samurai 
  • Materialiści 
  • Miniaturowa żona 
  • Saga Bourne’a 
Song of the Samurai 

Nowy serial od HBO Max. Produkcja to adaptacja kultowej magi zatytułowanej “Chiruran: Shinsengumi Requiem” autorstwa Umeury Shinyi. Akcja serialu rozgrywa się w Kioto, w późnym okresie Edo (1603-1868). Pod koniec tego okresu doszło do brutalnej wojny domowej, w której naprzeciwko siebie stanęli zwolennicy otwarcia Japonii i ci, którzy chcieli wygnać wszystkich cudzoziemców. Zapowiada się mocna i wypełniona akcją historia.

Premiera już 9 maja.  

Materialiści 

Brawurowa obsada to jeden z powodów, dla których warto obejrzeć ten film. Na ekranie zobaczycie między innymi Chrisa Evansa, Pedro Pascala i Dakotę Johnson. Już czytając fabułę, domyślicie się, iż to komedia romantyczna. Główna bohaterka jest bowiem swatką z Nowego Jorku, choć sama jeszcze nie ma partnera. Pewnego dnia poznaje jednak mężczyznę idealnego, ale wkrótce odkryje, że uczucie do byłego chłopaka jeszcze nie osłabło.  

Premiera 9 maja.  

Miniaturowa żona 

Rodzinna komedia polana sosem science fiction. Fabuła oparta jest na opowiadaniu Manuela Gonzaleza i opowiada o małżeństwie, w którym doszło do niecodziennego zdarzenia. Pewnego bowiem dnia na skutek technologicznej wpadki, żona ulega zmniejszeniu i ma około 15 centymetrów. Brzmi znajomo? W rolach głównych Elizabeth Banks i Matthew Macfadyen.  

Premiera 13 maja.  

Saga Bourne’a 

Do serwisu trafią (znowu) wszystkie filmy o Jasonie Bourne’ie. Kto nie zna tej historii, to może obejrzeć ją w całości. Do serwisu trafiaj: 

  • Jason Bourne 
  • Krucjata Bourne'a 
  • Tożsamość Bourne'a 
  • Ultimatum Bourne'a 
  • Dziedzictwo Bourne'a 

HBO Max – wszystkie nowości na maj 2026: 

1 maja 

  • Piękna i rzeźnik 
  • Wichrowe wzgórza 
  • Ciało 

2 maja 

  • Jason Bourne 
  • Krucjata Bourne'a 
  • Tożsamość Bourne'a 
  • Ultimatum Bourne'a 
  • Dziedzictwo Bourne'a 
  • Żona na niby 
  • Kung Fu Panda 4 
  • Kolejna zwyczajna przysługa 
  • Nade mną niebo, w dolinie ja 

4 maja 

  • Ant Anstead: Born Mechanic II, odc. 1-8 
  • Najdzielniejsza 

6 maja 

  • Ślady po tobie 

7 maja 

  • Całe szczęście 
  • Witajcie w Marwen 
  • Bezmiar 

8 maja 

  • Mroczne tajemnice rodziny Palu, odc. 1 
  • Batwheels III, odc. 1-9 
  • Ostatni pociąg do Fortune 
  • Policja zastępcza 
  • Joe Baby 
  • Nieznajomy pod Wielkim Łukiem 
  • Materialiści 

9 maja 

  • Song of the Samurai, odc. 1 
  • K-Everything 
  • Bohemian Rhapsody 
  • Batman Azteków: Starcie imperiów 

11 maja 

  • Regular Show: The Lost Tapes, odc. 1-39 

12 maja 

  • Behind Bars: Shot in the Spotlight 

13 maja 

  • Miniaturowa żona, odc. 1 
  • U.S. Against the World: Four Years With the Men's National Soccer Team, odc. 1 
  • Stages of Love 

14 maja 

  • Na szlaku odkryć II, od. 1 
  • Witamy na Hawajach 
  • Amrum 
  • Lista A: 15 opowieści z azjatyckiej i pacyficznej diaspory 

15 maja 

  • Wojny gangów: Bandidos, odc. 1 
  • A Working Man 
Konrad Chwast
02.05.2026 14:46
