Książki na majówkę 2026. Idealne do czytania przy grillu

Mimo że w tym roku długi weekend wcale nie jest aż taki długo, to mimo to warto wykorzystać ten wiosenny czas na relaks. Nie każdy zamierza spędzać go przed ekranem, a to oznacza, że warto rozejrzeć się wśród nowych i tych nieco starszych książkowych tytułów. Wybraliśmy TOP 10 powieści, wśród których znajdą coś dla siebie zarówno fani kryminałów i thrillerów, jak i obyczajówek idealnych na ciepłe popołudnie.

REKLAMA

Książki na majówkę 2026 - co przeczytać? Najlepsze tytuły

REKLAMA

Wojciech Chmielarz - Tam, gdzie zmrok zapada szybciej

Tytuł książki: Tam, gdzie zmrok zapada szybciej

Tam, gdzie zmrok zapada szybciej Autor: Wojciech Chmielarz

Wojciech Chmielarz Wydawnictwo: Marginesy

Marginesy Liczba stron: 632

632 Data wydania: 22 kwietnia 2026

22 kwietnia 2026 Ocena Lubimyczytać: 7,5/10

Fani Wojciecha Chmielarza z pewnością zasiądą do lektury jego najnowszej powieści (a jest do czego siadać, bo to chyba jego najdłuższa powieść). "Tam, gdzie zmrok zapada szybciej" skupia się na Szwedzi, ponurym mechaniku, który zaszył się w zapomnianym miasteczku na Podkarpaciu. Kiedy w Paśle pojawia się obcy, a kolejne osoby zaczynają ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach, Szwed czuje, że przeszłość się o niego upomina. Wrogie zaczynają bowiem domagać się zapłaty, a wokół głównego bohatera i jego pasierbicy dzieją się tajemnicze i przerażające rzeczy.

Katarzyna Grochola - Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później

Tytuł książki: Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później

Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później Autor: Katarzyna Grochola

Katarzyna Grochola Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Literackie Liczba stron: 504

504 Data wydania: 2026

2026 Ocena Lubimyczytać: 7,5/10

Katarzyna Grochola wróciła z nową powieścią z cyklu Żaby i Anioły. Po 20 latach na kartach książki pojawiła się nie tylko Judyta, ale również Adam, Tosia, Ula, Eksio i nowi bohaterowie. Powieść "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" spróbuje odpowiedzieć na pytania, czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie, czy matka Judyty w końcu będzie z niej zadowolona, ale przede wszystkim, co przez te lata stało się z Judytą.

Michał Wierzba - Malachit

Tytuł książki: Malachit

Malachit Autor: Michał Wierzba

Michał Wierzba Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 424

424 Data wydania: 22 kwietnia 2026

22 kwietnia 2026 Ocena Lubimyczytać: 8,4/10

Sławomir Ryczel wraz z kolegą biorą udział w polowaniu. Tym razem nie na zwierzynę, a na człowieka. Ryczel od kilku dni szuka bowiem swojej zaginionej córki, Amandy. Nastolatka wsiadła do samochodu obcego mężczyzny, który czekał na nią pod szkołą, i ślad po niej zaginął. Ojciec i lokalna policja nie poddają się, skupiając się na poszukiwaniach dziewczyny. W lesie zaskakuje ich jednak tajemniczy napastnik, który zabija Sławomira i jego kolegę.

Splotem przypadków 26 lat później w splamione krwią okolice trafia policjant Leon Deker. Po wydarzeniach z "Agatu" zostaje on bowiem zesłany na wygnanie do Niezgody, małej mieściny, gdzie na komisariacie ma zajmować się biurową robotą, wtopić się w klimat zabitej dechami wioski, a przede wszystkim się nie wychylać. Deker nie jest jednak w stanie usiedzieć na miejscu - w związku z tym, że jego dociekliwość nie zna granic, a on sam jest magnesem na podejrzane sprawy, trafia na trop zbrodni sprzed lat.

Melissa Da Costa - Cały ten błękit

Tytuł książki: Cały ten błękit (Tout le bleu du ciel)

Cały ten błękit (Tout le bleu du ciel) Autor: Mélissa Da Costa

Mélissa Da Costa Tłumaczenie: Łukasz Müller

Łukasz Müller Wydawnictwo: Znak Literanova

Znak Literanova Liczba stron: 640

640 Data wydania: 12 lutego 2020

12 lutego 2020 Data wydania polskiego: 21 maja 2025

21 maja 2025 Ocena Lubimyczytać: 7,9/10

Bohaterem bestsellerowej powieści "Cały ten błękit" Melissy Da Costy (która notabene wydała w Polsce już swoją nową książkę, "Co przyniesie jutro") jest Émile. Chłopak, który choruje na wczesnego alzheimera, postanawia przeżyć ostatnie chwile życia na własnych zasadach. Postanawia wyruszyć w podróż z Joanne, nieznajomą z internetu, która z kolei chce uwolnić się od przeszłości. Oboje wyruszają w podróż kamperem, przemierzając malownicze krajobrazy południowej Francji. Po drodze znajdują nie tylko ukojenie, ale również miłość.

Percival Everett - Drzewa

Tytuł książki: Drzewa (The Trees)

Drzewa (The Trees) Autor: Percival Everett

Percival Everett Tłumaczenie: Tomasz Macios

Tomasz Macios Wydawnictwo: Marginesy

Marginesy Liczba stron: 368

368 Data wydania: 21 września 2021

21 września 2021 Data wydania polskiego: 28 stycznia 2026

28 stycznia 2026 Ocena Lubimyczytać: 7,2/10

Akcja powieści rozgrywa się w miasteczku Money w stanie Missisipi. Tam, w biednej dzielnicy, dochodzi do morderstwa białego mężczyzny o imieniu Junior Junior, który zostaje odnaleziony w pokoju z drutem kolczastym owiniętym wokół szyi. Na miejscu zbrodni zastępca lokalnego szeryfa dokonuje jeszcze jednego szokującego odkrycia - obok denata leży ciało czarnoskórego mężczyzny, które pojawia się ponownie w domu Wheata Bryanta. Niedługo później zwłoki znikają. W śledztwo angażuje się dwóch czarnoskórych detektywów MBI, którzy odkrywają, że ciało do złudzenia przypomina Emmetta Tilla, tragicznie zmarłego czarnoskórego chłopaka.

Andy Weir - Projekt Hail Mary

Tytuł książki: Projekt Hail Mary (Project Hail Mary)

Projekt Hail Mary (Project Hail Mary) Autor: Andy Weir

Andy Weir Tłumaczenie: Radosław Madejski

Radosław Madejski Wydawnictwo: Muza

Muza Liczba stron: 512

512 Data wydania: 4 maja 2021

4 maja 2021 Ocena Lubimyczytać: 8,1/10

Bohaterem powieści "Projekt Hail Mary", który została zaadaptowana pod film z Ryanem Goslingiem w roli głównej, skupia się na Rylandzie Grace, nauczycielu nauk ścisłych, który budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu. Nie ma pojęcia, kim jest, ani w jaki sposób się tam znalazł. Z biegiem czasu zaczyna jednak odzyskiwać pamięć, a wraz z nią odkrywa, że ma do wykonania pewną misję. Wymaga ona od niego wykorzystania wiedzy naukowej i nietypowych pomysłów, aby ocalić Ziemię przed zagładą.

Maud Ventura - Mój mąż

Tytuł książki: Mój mąż

Mój mąż Autor: Maud Ventura

Maud Ventura Tłumaczenie: Ewa Merel

Ewa Merel Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 288

288 Data wydania: 22 kwietnia 2026

22 kwietnia 2026 Ocena Lubimyczytać: 7,3/10

"Mój mąż" to krótka, ale treściwa historia. Jej główną bohaterką jest mężatka z piętnastoletnim stażem, która wiedzie z pozoru spełnione życie - ma dom, dwoje dzieci, sukces społeczny, a także męża, którego kocha. Miłość ta przeradza się jednak w obsesję. Kobieta zaczyna notować winy ukochanego, robić mu testy, a także karać go i manipulować nim. Napięcie eskaluje z każdym kolejnym dniem.

Beatriz Serrano - Ogród rozpaczy ziemskich

Tytuł książki: Ogród rozpaczy ziemskich (El descontento)

Ogród rozpaczy ziemskich (El descontento) Autor: Beatriz Serrano

Beatriz Serrano Tłumaczenie: Ewa Ratajczyk

Ewa Ratajczyk Wydawnictwo: Znak

Znak Liczba stron: 320

320 Data wydania polskiego: 13 sierpnia 2025

13 sierpnia 2025 Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena Lubimyczytać: 8.9/10

"Ogród rozpaczy ziemskich" to idealna propozycja na wiosenne popołudnia. Bohaterką powieści jest Marisa, 32-letnia, mieszkanka Madrytu, która od ośmiu lat pracuje w branży reklamowej. W czasie pracy Marisa siedzi w swoim przeszklonym biurze i ogląda filmy na YouTubie. Czasem odwiedza też Muzeum Prado, gdzie kontempluje nad "Ogrodem rozkoszy ziemskich" Boscha. Po pracy spotyka się ze swoim sąsiadem Pablo na niezobowiązujący seks. Życie marzeń? Nie do końca. Marisie sen z powiek spędza śmierć jej koleżanki z pracy - jedynej osoby na świecie, która rozumiała ją najlepiej.

Sławek Gortych - Święto Karkonoszy

Tytuł książki: Święto Karkonoszy

Święto Karkonoszy Autor: Sławek Gortych

Sławek Gortych Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 464

464 Data wydania: 6 maja 2026

6 maja 2026 Ocena Lubimyczytać: 8,4/10

Sławek Gortych wrócił z nową powieścią Karkonoskiej Serii Kryminalnej. W 1948 roku Bronisław Kowalewski zostaje przesiedlony na Ziemie Odzyskane do niedawnego Hirschbergu. W 2008 roku rozpoczyna się Święto Karkonoszy, mające uczcić 900-lecie powstania Jeleniej Góry. Organizowany jest w tym czasie pieszy rajd, na który przybywają trzej przyjaciele, w tym Robert, syn znanego karkonoskiego przewodnika, Bronisława Kowalewskiego. Po tym gdy w górach dochodzi do niespodziewanego załamania pogody, okazuje się, że żaden z mężczyzn nie dotarł na planowany nocleg do Schroniska Odrodzenie. Nieoczekiwanie przerażony Robert zjawia się w schronisku Nad Śnieżnymi Kotłami, lecz nie potrafi wyjaśnić, co stało się z jego przyjaciółmi.

M.L. Stedman - Odległe życie

Tytuł książki: Odległe życie

Odległe życie Autor: M.L. Stedman

M.L. Stedman Tłumaczenie: Janusz Ochab

Janusz Ochab Wydawnictwo: Albatros

Albatros Liczba stron: 480

480 Data wydania: 8 kwietnia 2026

8 kwietnia 2026 Ocena Lubimyczytać: 8,2/10

Epicka powieść "Odległe życie" rozgrywa się w Australii Zachodniej w 1958 roku i skupia się na rodzinie MacBride'ów. Kiedy pewnego dnia na pustej drodze Phil MacBride skręca gwałtownie, żeby ominąć kangura, dochodzi do wypadku, w którym życie traci on, jego starszy syn, a młodszy Matt zostaje ciężko ranny. Lorna, żona Phila, ma jeszcze co prawda dwójkę dzieci, ale są one naznaczone piętnem tragicznego zdarzenia. Odbija się to na losie niewinnego chłopca, który wierzy, że jest sierotą. Na drodze w nieznane będzie on musiał dokonać dramatycznych wyborów.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Anna Bortniak 02.05.2026 17:35

