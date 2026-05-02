Książki na majówkę 2026. Idealne do czytania przy grillu
Długi weekend to świetny czas na reset i odpoczynek od ekranów. Podczas nadchodzącej majówki warto mieć zatem w torbie piknikowej książkę lub czytnik. Jakie tytuły wybrać? Podpowiadamy.
Mimo że w tym roku długi weekend wcale nie jest aż taki długo, to mimo to warto wykorzystać ten wiosenny czas na relaks. Nie każdy zamierza spędzać go przed ekranem, a to oznacza, że warto rozejrzeć się wśród nowych i tych nieco starszych książkowych tytułów. Wybraliśmy TOP 10 powieści, wśród których znajdą coś dla siebie zarówno fani kryminałów i thrillerów, jak i obyczajówek idealnych na ciepłe popołudnie.
Książki na majówkę 2026 - co przeczytać? Najlepsze tytuły
- Wojciech Chmielarz - Tam, gdzie zmrok zapada szybciej
- Katarzyna Grochola - Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później
- Michał Wierzba - Malachit
- Melissa Da Costa - Cały ten błękit
- Percival Everett - Drzewa
- Andy Weir - Projekt Hail Mary
- Maud Ventura - Mój mąż
- Beatriz Serrano - Ogród rozpaczy ziemskich
- Sławek Gortych - Święto Karkonoszy
- M.L. Stedman - Odległe życie
Wojciech Chmielarz - Tam, gdzie zmrok zapada szybciej
- Tytuł książki: Tam, gdzie zmrok zapada szybciej
- Autor: Wojciech Chmielarz
- Wydawnictwo: Marginesy
- Liczba stron: 632
- Data wydania: 22 kwietnia 2026
- Ocena Lubimyczytać: 7,5/10
Fani Wojciecha Chmielarza z pewnością zasiądą do lektury jego najnowszej powieści (a jest do czego siadać, bo to chyba jego najdłuższa powieść). "Tam, gdzie zmrok zapada szybciej" skupia się na Szwedzi, ponurym mechaniku, który zaszył się w zapomnianym miasteczku na Podkarpaciu. Kiedy w Paśle pojawia się obcy, a kolejne osoby zaczynają ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach, Szwed czuje, że przeszłość się o niego upomina. Wrogie zaczynają bowiem domagać się zapłaty, a wokół głównego bohatera i jego pasierbicy dzieją się tajemnicze i przerażające rzeczy.
Katarzyna Grochola - Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później
- Tytuł książki: Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później
- Autor: Katarzyna Grochola
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
- Liczba stron: 504
- Data wydania: 2026
- Ocena Lubimyczytać: 7,5/10
Katarzyna Grochola wróciła z nową powieścią z cyklu Żaby i Anioły. Po 20 latach na kartach książki pojawiła się nie tylko Judyta, ale również Adam, Tosia, Ula, Eksio i nowi bohaterowie. Powieść "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" spróbuje odpowiedzieć na pytania, czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie, czy matka Judyty w końcu będzie z niej zadowolona, ale przede wszystkim, co przez te lata stało się z Judytą.
Michał Wierzba - Malachit
- Tytuł książki: Malachit
- Autor: Michał Wierzba
- Wydawnictwo: W.A.B.
- Liczba stron: 424
- Data wydania: 22 kwietnia 2026
- Ocena Lubimyczytać: 8,4/10
Sławomir Ryczel wraz z kolegą biorą udział w polowaniu. Tym razem nie na zwierzynę, a na człowieka. Ryczel od kilku dni szuka bowiem swojej zaginionej córki, Amandy. Nastolatka wsiadła do samochodu obcego mężczyzny, który czekał na nią pod szkołą, i ślad po niej zaginął. Ojciec i lokalna policja nie poddają się, skupiając się na poszukiwaniach dziewczyny. W lesie zaskakuje ich jednak tajemniczy napastnik, który zabija Sławomira i jego kolegę.
Splotem przypadków 26 lat później w splamione krwią okolice trafia policjant Leon Deker. Po wydarzeniach z "Agatu" zostaje on bowiem zesłany na wygnanie do Niezgody, małej mieściny, gdzie na komisariacie ma zajmować się biurową robotą, wtopić się w klimat zabitej dechami wioski, a przede wszystkim się nie wychylać. Deker nie jest jednak w stanie usiedzieć na miejscu - w związku z tym, że jego dociekliwość nie zna granic, a on sam jest magnesem na podejrzane sprawy, trafia na trop zbrodni sprzed lat.
Melissa Da Costa - Cały ten błękit
- Tytuł książki: Cały ten błękit (Tout le bleu du ciel)
- Autor: Mélissa Da Costa
- Tłumaczenie: Łukasz Müller
- Wydawnictwo: Znak Literanova
- Liczba stron: 640
- Data wydania: 12 lutego 2020
- Data wydania polskiego: 21 maja 2025
- Ocena Lubimyczytać: 7,9/10
Bohaterem bestsellerowej powieści "Cały ten błękit" Melissy Da Costy (która notabene wydała w Polsce już swoją nową książkę, "Co przyniesie jutro") jest Émile. Chłopak, który choruje na wczesnego alzheimera, postanawia przeżyć ostatnie chwile życia na własnych zasadach. Postanawia wyruszyć w podróż z Joanne, nieznajomą z internetu, która z kolei chce uwolnić się od przeszłości. Oboje wyruszają w podróż kamperem, przemierzając malownicze krajobrazy południowej Francji. Po drodze znajdują nie tylko ukojenie, ale również miłość.
Percival Everett - Drzewa
- Tytuł książki: Drzewa (The Trees)
- Autor: Percival Everett
- Tłumaczenie: Tomasz Macios
- Wydawnictwo: Marginesy
- Liczba stron: 368
- Data wydania: 21 września 2021
- Data wydania polskiego: 28 stycznia 2026
- Ocena Lubimyczytać: 7,2/10
Akcja powieści rozgrywa się w miasteczku Money w stanie Missisipi. Tam, w biednej dzielnicy, dochodzi do morderstwa białego mężczyzny o imieniu Junior Junior, który zostaje odnaleziony w pokoju z drutem kolczastym owiniętym wokół szyi. Na miejscu zbrodni zastępca lokalnego szeryfa dokonuje jeszcze jednego szokującego odkrycia - obok denata leży ciało czarnoskórego mężczyzny, które pojawia się ponownie w domu Wheata Bryanta. Niedługo później zwłoki znikają. W śledztwo angażuje się dwóch czarnoskórych detektywów MBI, którzy odkrywają, że ciało do złudzenia przypomina Emmetta Tilla, tragicznie zmarłego czarnoskórego chłopaka.
Andy Weir - Projekt Hail Mary
- Tytuł książki: Projekt Hail Mary (Project Hail Mary)
- Autor: Andy Weir
- Tłumaczenie: Radosław Madejski
- Wydawnictwo: Muza
- Liczba stron: 512
- Data wydania: 4 maja 2021
- Ocena Lubimyczytać: 8,1/10
Bohaterem powieści "Projekt Hail Mary", który została zaadaptowana pod film z Ryanem Goslingiem w roli głównej, skupia się na Rylandzie Grace, nauczycielu nauk ścisłych, który budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu. Nie ma pojęcia, kim jest, ani w jaki sposób się tam znalazł. Z biegiem czasu zaczyna jednak odzyskiwać pamięć, a wraz z nią odkrywa, że ma do wykonania pewną misję. Wymaga ona od niego wykorzystania wiedzy naukowej i nietypowych pomysłów, aby ocalić Ziemię przed zagładą.
Maud Ventura - Mój mąż
- Tytuł książki: Mój mąż
- Autor: Maud Ventura
- Tłumaczenie: Ewa Merel
- Wydawnictwo: W.A.B.
- Liczba stron: 288
- Data wydania: 22 kwietnia 2026
- Ocena Lubimyczytać: 7,3/10
"Mój mąż" to krótka, ale treściwa historia. Jej główną bohaterką jest mężatka z piętnastoletnim stażem, która wiedzie z pozoru spełnione życie - ma dom, dwoje dzieci, sukces społeczny, a także męża, którego kocha. Miłość ta przeradza się jednak w obsesję. Kobieta zaczyna notować winy ukochanego, robić mu testy, a także karać go i manipulować nim. Napięcie eskaluje z każdym kolejnym dniem.
Beatriz Serrano - Ogród rozpaczy ziemskich
- Tytuł książki: Ogród rozpaczy ziemskich (El descontento)
- Autor: Beatriz Serrano
- Tłumaczenie: Ewa Ratajczyk
- Wydawnictwo: Znak
- Liczba stron: 320
- Data wydania polskiego: 13 sierpnia 2025
- Nasza ocena: 8/10
- Ocena Lubimyczytać: 8.9/10
"Ogród rozpaczy ziemskich" to idealna propozycja na wiosenne popołudnia. Bohaterką powieści jest Marisa, 32-letnia, mieszkanka Madrytu, która od ośmiu lat pracuje w branży reklamowej. W czasie pracy Marisa siedzi w swoim przeszklonym biurze i ogląda filmy na YouTubie. Czasem odwiedza też Muzeum Prado, gdzie kontempluje nad "Ogrodem rozkoszy ziemskich" Boscha. Po pracy spotyka się ze swoim sąsiadem Pablo na niezobowiązujący seks. Życie marzeń? Nie do końca. Marisie sen z powiek spędza śmierć jej koleżanki z pracy - jedynej osoby na świecie, która rozumiała ją najlepiej.
Sławek Gortych - Święto Karkonoszy
- Tytuł książki: Święto Karkonoszy
- Autor: Sławek Gortych
- Wydawnictwo: W.A.B.
- Liczba stron: 464
- Data wydania: 6 maja 2026
- Ocena Lubimyczytać: 8,4/10
Sławek Gortych wrócił z nową powieścią Karkonoskiej Serii Kryminalnej. W 1948 roku Bronisław Kowalewski zostaje przesiedlony na Ziemie Odzyskane do niedawnego Hirschbergu. W 2008 roku rozpoczyna się Święto Karkonoszy, mające uczcić 900-lecie powstania Jeleniej Góry. Organizowany jest w tym czasie pieszy rajd, na który przybywają trzej przyjaciele, w tym Robert, syn znanego karkonoskiego przewodnika, Bronisława Kowalewskiego. Po tym gdy w górach dochodzi do niespodziewanego załamania pogody, okazuje się, że żaden z mężczyzn nie dotarł na planowany nocleg do Schroniska Odrodzenie. Nieoczekiwanie przerażony Robert zjawia się w schronisku Nad Śnieżnymi Kotłami, lecz nie potrafi wyjaśnić, co stało się z jego przyjaciółmi.
M.L. Stedman - Odległe życie
- Tytuł książki: Odległe życie
- Autor: M.L. Stedman
- Tłumaczenie: Janusz Ochab
- Wydawnictwo: Albatros
- Liczba stron: 480
- Data wydania: 8 kwietnia 2026
- Ocena Lubimyczytać: 8,2/10
Epicka powieść "Odległe życie" rozgrywa się w Australii Zachodniej w 1958 roku i skupia się na rodzinie MacBride'ów. Kiedy pewnego dnia na pustej drodze Phil MacBride skręca gwałtownie, żeby ominąć kangura, dochodzi do wypadku, w którym życie traci on, jego starszy syn, a młodszy Matt zostaje ciężko ranny. Lorna, żona Phila, ma jeszcze co prawda dwójkę dzieci, ale są one naznaczone piętnem tragicznego zdarzenia. Odbija się to na losie niewinnego chłopca, który wierzy, że jest sierotą. Na drodze w nieznane będzie on musiał dokonać dramatycznych wyborów.