Thrillery na długi weekend. TOP 5 filmów ze streamingu

Nie ma złej pory na dobry thriller. Sprawdźmy ciekawe gatunkowe propozycje tytułów, które od niedawna goszczą w najpopularniejszych serwisach streamingowych.

Michał Jarecki
Uwielbiamy thrillery. To bez wątpienia jeden z najpopularniejszych, najbardziej cenionych gatunków. Subskrybenci serwisów streamingowych z uwielbieniem sięgają po produkcje z dreszczykiem, które trafiają do bibliotek - zarówno te najnowsze, jak i starsze, uznane. A dreszczowiec, który często splata się z kryminałem, niemal zawsze robi furorę.

Nadszedł długi weekend, sprawdźmy wybierzmy zatem kilka godnych uwagi thrillerów, które obejrzycie w domu i które umilą wam ten czas.

Thrillery na długi weekend: TOP 5

Tłumaczka - Netflix

Thriller polityczny w reżyserii Sydneya Pollacka rozgrywa się w hermetycznym świecie dyplomacji i wielkiej polityki. Bohaterka, pracująca jako tłumaczka w ONZ, przypadkiem podsłuchuje rozmowę mogącą doprowadzić do zamachu na afrykańskiego przywódcę. Wciągnięta w śledztwo prowadzone przez agenta federalnego, zaczyna miota się między rolą świadka a potencjalnej podejrzanej. Film bezbłędnie buduje napięcie i atmosferę nieufności, żonglując niedopowiedzeniami. Klasycznie, elegancko skonstruowany dreszczowiec - i świetna Nicole Kidman.

Kalifornia - Prime Video

Mroczny road movie w reżyserii Dominika Seny (z przerażającą rolą Brada Pitta) zabiera widza w podróż przez wypaloną słońcem Amerykę. Para młodych ludzi dokumentujących miejsca zbrodni zaprasza do wspólnej podróży charyzmatycznego, ale niepokojącego autostopowicza. Z czasem okazuje się, że ich towarzysz nie tylko opowiada o przemocy. Film stopniowo zagęszcza atmosferę i podsuwa kilka refleksji na temat banalności zła. Wybornie zagrane.

Nieśmiertelny - SkyShowtime

Spin-off wybitnego gangsterskiego serialu „Gomorra”, który stanowi swoisty pomost między 4. a 5. sezonem. Ta opowieść skupia się na Ciro DiMarzio i jego losach po tym, jak zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez swojego jedynego prawdziwego przyjaciela i tonie w ciemnych wodach Zatoki Neapolitańskiej. Choć wszyscy zakładali, że zginął, gangster wraca do sił, by ostatecznie wesprzeć dawnego druha. Obraz reżyserował odtwórca głównej rol: Marco D’Amore.

Nie mów zła - CANAL+

Amerykański remake duńskiego thrillera Speak No Evil w reżyserii Jamesa Watkinsa nieco uprzystępnia oryginalną fabułę i prowadzi do bardziej zrozumiałego (i dlatego dla wielu satysfakcjonującego) finału. Para bohaterów przyjmuje zaproszenie od nowo poznanych znajomych na weekendowy wyjazd, który ma stanowić naturalne rozwinięcie wakacyjnej relacji. Z każdą godziną atmosfera gęstnieje, a drobne nieścisłości czy dziwne, niepokojące zachowania gospodarza zaczynają układać się w obraz czegoś znacznie bardziej złowrogiego.

Bezsenność - HBO Max

Kultowy thriller Christophera Nolana. Doświadczony detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, stopniowo tracąc kontrolę nad własnym umysłem z powodu tytułowej bezsenności. Genialny Al Pacino, niepokojący Robin Williams w zaskakującej - biorąc pod uwagę jego portfolio - roli. To chłodna, wciskająca w fotel opowieść o poczuciu winy, bazująca na psychicznym rozpadzie postaci, nie zaś na szaleńczych pościgach i wartkiej akcji. Świetna rzecz.

02.05.2026 12:43
