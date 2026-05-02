Nie ma mocnych na chłopaków Prime Video. Nawet film z kina ich nie pokonał

W tym tygodniu pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych tytułów na Prime Video w naszym kraju jest przechodnie. Obecnie okupuje je "The Boys". Antysuperbohaterski serial powrócił na szczyt zestawienia zaraz po pojawieniu się nowego odcinka. Nic dziwnego. W 5. epizodzie 5. sezonu dochodzi bowiem do reunionu "Supernatural". Pojawiają się w nim aż trzy gwiazdy "Nie z tego świata". Prócz wcielającego się w Soldier Boya Jensena Acklesa są to Jared Padalecki i Misha Collins. Dla miłośników kultowego fantasy, których nie brakuje, to prawdziwa gratka.



Reunion gwiazd "Supernatural" to swego rodzaju dopalenie popularności "The Boys". Niekoniecznie jednak potrzebne, bo już wcześniej serial królował w topce najchętniej oglądanych tytułów na Prime Video w naszym kraju. Tak było od premiery 5. i zarazem finałowego sezonu, która miała miejsce 8 kwietnia. Żeby to zmienić trzeba było premiery filmu prosto z kina. Polska komedia wpadła bowiem na platformę Amazona niedługo po zejściu z wielkich ekranów.

"Dalej jazda 2" trafiła na wielkie ekrany 6 lutego. Nieco ponad dwa miesiące później pojawiła się w streamingu. Chwilę wcześniej oczywiście była dostępna na platformach VOD, gdzie widzowie mogli ją obejrzeć za dodatkową opłatą. Od 24 kwietnia użytkownicy Prime Video mogą jednak oglądać polską komedię w ramach subskrypcji. I chętnie z tej możliwości korzystają.

Zaraz po swojej streamingowej premierze, jeszcze w zeszły weekend, "Dalej jazda 2" wdrapała się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Nic dziwnego. Nie dość, że to nowość prosto z kina, to jeszcze sequel uwielbianej przez użytkowników filmu. Pierwszą część też swego czasu oglądali w serwisie Amazona jak szaleni. Z dwójką nie mogło być więc inaczej. Sequel był po prostu skazany na internetowy sukces.

Po pojawieniu się nowego odcinka "The Boys" polska komedia spadła nawet nie na drugie miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video, ale aż na najniższy stopień podium. Obecnie zajmuje trzecią pozycję zestawienia, w którym wyprzedza ją jeszcze "Zemsta". Bo wiadomo, że ciepła, rodzinna komedia o seniorach to fajna sprawa, ale jednak użytkownicy platformy Amazona wolą czystą adrenalinę. A w tym wypadku mówimy o meksykańskim akcyjniaku, dostarczającym jej całkiem sporą dawkę.

Tym samym w mijającym tygodniu na Prime Video rządzi bezpardonowa rozrywka. Taka z krwią, flakami i dużą ilością akcji. "The Boys" daje jej całe mnóstwo, a "Zemstę" użytkownicy platformy Amazona biorą na dobitkę. Logiczne więc, że potem potrzebują lżejszych wrażeń i sięgają po "Dalej jazda 2". To film w sam raz na skołatane ekranową rozpierduchą nerwy. Stąd też aktualnie bierze się tak wysoka jego popularność.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:

The Boys Zemsta Dalej jazda 2 Balls Up Niezwyciężony Dom duchów Scarpetta Crime 101 Młody Sherlock Fallout

Rafał Christ 02.05.2026 10:33

