Harry Styles ogłosił trasę koncertową 2026. Na liście Europa

Harry Styles ogłosił trasę koncertową na 2026 rok, w ramach której wystąpi w 7 miastach na całym świecie, w tym aż 30 razy w Nowym Jorku.

Anna Bortniak
Po latach oczekiwania Harry Styles w końcu ogłosił swoją kolejną trasę koncertową - "Together, Together". Będzie ona promować jego czwarty solowy album o tytule "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Na ten moment w streamingu ukazał się tylko pierwszy singiel - "Aperture". Gdzie wystąpi artysta?

Harry Styles - trasa koncertowa 2026. Kiedy i gdzie wystąpi?

Pierwsze daty trasy "Together Together" to seria rezydencji w 7 miastach na całym świecie od maja do grudnia 2026. Styles zagra w sumie 50 koncertów, w tym aż 30 tylko w Nowym Jorku. Artysta pojawi się również w Australii, Brazylii i Meksyku. Gośćmi specjalnymi w wybranych miastach będą: Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé i Skye Newman podczas wybranych koncertów.

Polskich na pewno interesuje jednak to, gdzie realnie mogliby wybrać się na koncert. Choć na liście krajów, które odwiedzi artysta, brakuje Polski, to na szczęście znalazły się na niej 2 europejskie miasta, czyli Amsterdam i Londyn. Styles zagra tam po 6 koncertów w maju i czerwcu.

Biorąc pod uwagę, że trasy koncertowe wokalisty trwają zwykle 2-3 lata, to może nie być koniec ogłaszanych dat. Variety, powołując się na swoje źródła, donosi, że najprawdopodobniej w drugiej części trasy odwiedzi on więcej miast.

Tak wygląda harmonogram sprzedaży biletów:

  • Amsterdam - sprzedaż ogólna rozpoczyna się w piątek, 30 stycznia o godzinie 11:00 CET.
  • Londyn - sprzedaż biletów General rozpoczyna się w piątek, 30 stycznia o godzinie 11:00 GMT.
  • Nowy Jork - sprzedaż biletów General rozpoczyna się w piątek, 30 stycznia na koncerty od 26 sierpnia do 9 października. Sprzedaż biletów General rozpoczyna się w środę, 4 lutego na koncerty od 10 do 31 października.
  • Sao Paulo - sprzedaż biletów General rozpoczyna się w środę, 28 stycznia o godzinie 11:00 BRT.
  • Meksyk - sprzedaż biletów General rozpoczyna się w czwartek, 29 stycznia o godzinie 11:00 CST.
  • Melbourne - sprzedaż biletów General rozpoczyna się w piątek, 30 stycznia o godzinie 11:00 AEDT.
  • Sydney - sprzedaż biletów General rozpoczyna się w piątek, 30 stycznia o godzinie 14:00 AEDT.
Harry Styles: pełny harmonogram trasy koncertowej Together, Together 2026

  • 16, 17, 20, 22, 23, 26 maja - Amsterdam, Holandia - Johan Cruijff ArenA (support - Robyn)
  • 12, 13, 17, 19, 20, 23 czerwca - Londyn, Wielka Brytania - Stadion Wembley Connected by EE (support - Shania Twain)
  • 17, 18 lipca - São Paulo, BR - Estadio MorumBIS (support - Fcukers)
  • 31 lipca, 1 sierpnia - Meksyk, MX - Estadio GNP Seguros (support - Jorja Smith)
  • 26, 28, 29 sierpnia; 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 września; 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31 października - Nowy Jork, NY - Madison Square Garden (support - Jamie xx)
  • 27, 28 listopada - Melbourne, AU - Stadion Marvela (support - Fousheé, Baby J)
  • 12, 13 grudnia - Sydney, AU - Stadion Accor (support - Skye Newman, Baby J)
23.01.2026 08:51
Harry Styles ogłosił trasę koncertową 2026. Na liście Europa
