Melania trafiła do streamingu. Nie poradziła sobie w kinach

Dlaczego nikt nie chciał oglądać najdroższego w historii dokument od Amazon MGM w kinach? Subskrybenci Prime Video mają okazję to zweryfikować, a przy okazji zaspokoić swoją ciekawość na temat filmu "Melania" - produkcja zadebiutowała już w serwisie, gdzie można ją oglądać bez dodatkowych opłat.

Anna Bortniak
melania film dostepny w prime video online
O "Melanii" w reżyserii Bretta Ratnera mówiło się dużo i głośno, ale nie miało to przełożenia na oglądalność w kinach. Niedługo po premierze internauci udostępniali zrzuty ekranów ze stron internetowych kin, na których sale świeciły pustkami, co prowadziło do wniosków, że na ten film po prostu nikt nie chce chodzić. W takich okolicznościach odetchnęły zapewne te platformy, które walczyły z Amazon MGM Studios o prawa do tej produkcji. Sam Amazon, no cóż, musiał przełknąć gorycz porażki - na produkcję i marketing dokumentu o pierwszej damie Stanów Zjednoczonych wydał rekordową kwotę.

Za licencję zapłacono 40 mln dol., przy czym trzeba podkreślić, że do tej pory jeszcze nikt nie zapłacił tyle za dokument, który nie skupia się na tematyce muzycznej. Amazon był wyjątkowo hojny, bo do tej kwoty dorzucił jeszcze 35 mln dol. na promocję i marketing (warto odnotować, że budżet na kampanie reklamowe wynosi zwykle 5-7 mln dol.). Oznacza to, że cała transakcja wyniosła w sumie 75 mln dol. Sporo. W kinach ten cały wysiłek poszedł na marne, ale może "Melania" nadgoni w streamingu.

Melania: dokument o pierwszej damie w USA dostępny w Prime Video bez dodatkowych opłat

Akcja "Melanii" rozgrywa się w ciągu 20 dni poprzedzających inaugurację prezydencką w Stanach Zjednoczonych z 2025 roku. Wydarzenia ukazane są z perspektywy pierwszej damy USA. Produkcja odsłania kulisy codziennych działań Melanii Trump, dzieląc się z widzami materiałami z kluczowych spotkań czy prywatnych rozmów, gdzie do tej pory kamery nie miały wstępu.

Film trafił do Prime Video 9 marca. Co ciekawe, już pierwszego dnia znalazł się w ofercie dla subskrybentów opłacających miesięczny lub roczny abonament. Oznacza to, że nie trzeba za obejrzenie filmu dodatkowo płacić - nie znalazł się on w opcji ani zakupu, ani wypożyczenia.

Choć "Melania" w kinach sobie nie poradziła, to i tak osiągnęłam lepsze wyniki kasowe niż przypuszczano - w weekend otwarcia zarobiła 7 mln dol., a ostatecznie na jej koncie widnieje kwota 16,6 mln dol. Na sukces filmu zapracowały szczególnie starsze konserwatywne kobiety powyżej 55. roku życia, które stanowiły 72 proc. widowni w dniu premiery. Pod koniec stycznia The Hollywood Reporter doniósł, że "aż 78 proc. wszystkich kupujących bilety miało 55 lat i więcej".

Na ten moment najbardziej dochodowym filmem dokumentalnym po ponad dwóch dekadach pozostaje "Fahrenheit 9.11". w reżyserii Michaela Moore'a, które ukazuje kontrowersyjne fakty i teorie dotyczące rządu USA i organizacji terrorystycznych. Produkcja zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych z kwotą 23,9 mln dol., zarabiając na całym świecie 222 mln dol.

Anna Bortniak
09.03.2026 12:42
Tagi: Donald TrumpFilmy dokumentalne
