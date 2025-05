Twórczyni najbardziej odjechanych horrorów powraca z nowym filmem. Ależ to dobrze wygląda

Można było się tego spodziewać, bo przecież miłośnikom kina nazwisko Julii Ducournau nie jest obce. Na festiwalu w Cannes francuska scenarzystka i reżyserka narobiła szumu już swoim pełnometrażowym debiutem. "Mięso" zszokowało tak widzów i krytyków. Twórczyni z nikim się w nim nie pieści. Bezkompromisowo pokazuje, jak studentka weterynarii stopniowo odkrywa w sobie kanibalistyczne ciągoty. Jest krwawo i brutalnie, ale też refleksyjnie. To body horror z arthouse'owym sznytem.



Za "Mięso" Julia Ducournau otrzymała nagrodę FIPRESCI podczas festiwalu w Cannes, tylko po to, aby parę lat później na niego wrócić, wywołać jeszcze większe kontrowersje i... zgarnąć najważniejszą statuetkę - Złotą Palmę. "Titane" z miejsca dorobiło się kultowego statusu, bo pojawiły się doniesienia, że ludzie mdleją podczas seansów albo wychodzą z kina. Można to zrozumieć. Mamy w tym wypadku do czynienia z bardzo intensywną produkcją, która zaczyna się od seksu z samochodem, przechodzi przez krwawe morderstwa, aż trafia na... ech, to trzeba zobaczyć.