Nowy serwis wchodzi do Polski. Namiesza

Widzowie anime nie mają w Polsce powodów do narzekania - właściwie wszystkie najpopularniejsze serwisy streamingowe mogą im coś zaoferować. Największa biblioteka japońskich animacji znajduje się na Netfliksie - platforma posiada kilkadziesiąt tytułów, tym cenione i chętnie oglądane produkcje - ale fani tego rodzaju pozycji mają na czym zawiesić oko, przeglądając również ofertę Prime Video, HBO Max czy Disney+. W każdym z tych serwisów anime stanowi jednak mniejszość. Do Polski zmierza jednak serwis, który całkowicie zmieni zasady gry.

ADN: nowa platforma streamingowa z produkcjami anime już zaraz w Polsce

ADN, czyli Animation Digital Network, to francuska platforma streamingowa specjalizująca się w anime i animacjach, głównie z Japonii, ale także z innych krajów. Do tej pory serwis był dostępny dla widzów m.in. we Francji, Belgii oraz Niemczech, a już niebawem zadebiutuje również w Polsce. Poinformowano o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych:

ADN oficjalnie wchodzi do Polski! Jesteśmy w pełni legalną platformą streamingową, stworzoną przez fanów dla fanów. Będą u nas dostępne najbardziej znane tytuły oraz najświeższe nowości prosto z Japonii, oczywiście wszystkie z polskimi napisami! W naszym katalogu znajdziecie wszystko: od epickich sztuk walki i przygody, przez wciągające fantasy... u nas każdy znajdzie swój ulubiony klimat.

We wpisie pojawiła się informacja, że na razie trwają testy i przygotowania do wprowadzenia platformy ADN na polski rynek, a start przewidywany jest wkrótce.

Na ten moment nie wiadomo, ile będzie kosztował. Z zagranicznych informacji wynika, że pierwszy miesiąc jest darmowy, a za kolejne należy zapłacić 3,99 euro, czyli około 17 zł. Jest to jednak wersja podstawowa. Subskrypcja w przypadku wersji premium kosztuje nieco więcej, bo 7 euro miesięcznie (około 30 zł).

Anna Bortniak 09.03.2026 14:22

