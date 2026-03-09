Tak wygląda nowość od Apple TV. Już mówią, że będzie kontrowersyjna

Ładowanie...

Miesiąc temu serwis Apple TV opublikował krótką zapowiedź serialu "Margo jest spłukana" i już wtedy pojawiły się głosy krytyki na temat produkcji. Internauci zaczęli interpretować fabułę, pisząc, że jest to po prostu "rzekomo lekka komedia" o matce, której nie stać na życie i nie ma w tym nic śmiesznego. Wspominano również o tym, że serial gloryfikuje moralną degradację jako sposób na rozwiązanie problemów ekonomicznych i że nie taki wydźwięk powinna mieć ta produkcja.

Teraz Apple TV uchylił rąbka tajemnicy i pokazał, czego można spodziewać się po nadchodzącej produkcji. "Margo jest spłukana" dostała pierwszy zwiastun.

Margo jest spłukana: Apple TV pokazał zwiastun kontrowersyjnego serialu

Apple TV zaprezentował zwiastun jednego ze swoich najbardziej wyczekiwanych seriali. "Margo jest spłukana" to produkcja stworzona przez Davida E. Kelleya, który jest jednocześnie jej showrunnerem. Twórca, który ma na swoim koncie wiele nagród Emmy, inspirował się bestsellerową powieścią o tym samym tytule ("Margo's Got Money Troubles" autorstwa Rufi Thorpe). Serial zadebiutuje w serwisie Apple TV 15 kwietnia 2026 roku.

Serial opisywany jest jako "odważny", a także "pełen ciepła i humoru" rodzinny dramat. Jego główną bohaterką jest Margo, świeżo upieczona studentka i aspirująca pisarka, a także córka byłej kelnerki z Hooters i byłego zawodowego wrestlera. Margo znajduje się na życiowym zakręcie, kiedy okazuje się, że zostanie młodą mamą. W związku z tym, że koszty jej życia rosną, a ona sama przestaje radzić sobie z trudną sytuacją ekonomiczną, postanawia znaleźć sposób na życie. Jest nim publikowanie treści dla dorosłych na popularnej stronie internetowej.

W roli głównej obsadzona została Elle Fanning. W obsadzie znaleźli się również: Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Nick Offerman, Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty i Lindsey Normington. Fanning jest ponadto jedną z producentek wykonawczych nadchodzącego serialu. Za kamerą serialu staną Dearbhla Walsh, Kate Herron i Alice Seabright.

Serial "Margo jest spłukana" zadebiutuje trzema odcinkami w środę, 15 kwietnia 2026 roku. Kolejne epizody będą emitowane w każdą środę, aż do 20 maja 2026 roku.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Apple TV.

Anna Bortniak 09.03.2026 18:10

