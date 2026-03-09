REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Tak wygląda nowość od Apple TV. Już mówią, że będzie kontrowersyjna

Apple TV pokazał pierwszy zwiastun serialu "Margo jest spłukana". Produkcja wzbudza emocje już przed samą premierą w związku na tematykę - główna bohaterka, która desperacko potrzebuje pieniędzy, by utrzymać siebie i swoje dziecko, decyduje się założyć konto na popularnej stronie z treściami dla dorosłych.

Anna Bortniak
margo jest splukana pierwszy zwiastun apple tv
REKLAMA

Miesiąc temu serwis Apple TV opublikował krótką zapowiedź serialu "Margo jest spłukana" i już wtedy pojawiły się głosy krytyki na temat produkcji. Internauci zaczęli interpretować fabułę, pisząc, że jest to po prostu "rzekomo lekka komedia" o matce, której nie stać na życie i nie ma w tym nic śmiesznego. Wspominano również o tym, że serial gloryfikuje moralną degradację jako sposób na rozwiązanie problemów ekonomicznych i że nie taki wydźwięk powinna mieć ta produkcja.

Teraz Apple TV uchylił rąbka tajemnicy i pokazał, czego można spodziewać się po nadchodzącej produkcji. "Margo jest spłukana" dostała pierwszy zwiastun.

REKLAMA

Margo jest spłukana: Apple TV pokazał zwiastun kontrowersyjnego serialu

Apple TV zaprezentował zwiastun jednego ze swoich najbardziej wyczekiwanych seriali. "Margo jest spłukana" to produkcja stworzona przez Davida E. Kelleya, który jest jednocześnie jej showrunnerem. Twórca, który ma na swoim koncie wiele nagród Emmy, inspirował się bestsellerową powieścią o tym samym tytule ("Margo's Got Money Troubles" autorstwa Rufi Thorpe). Serial zadebiutuje w serwisie Apple TV 15 kwietnia 2026 roku.

Serial opisywany jest jako "odważny", a także "pełen ciepła i humoru" rodzinny dramat. Jego główną bohaterką jest Margo, świeżo upieczona studentka i aspirująca pisarka, a także córka byłej kelnerki z Hooters i byłego zawodowego wrestlera. Margo znajduje się na życiowym zakręcie, kiedy okazuje się, że zostanie młodą mamą. W związku z tym, że koszty jej życia rosną, a ona sama przestaje radzić sobie z trudną sytuacją ekonomiczną, postanawia znaleźć sposób na życie. Jest nim publikowanie treści dla dorosłych na popularnej stronie internetowej.

W roli głównej obsadzona została Elle Fanning. W obsadzie znaleźli się również: Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Nick Offerman, Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty i Lindsey Normington. Fanning jest ponadto jedną z producentek wykonawczych nadchodzącego serialu. Za kamerą serialu staną Dearbhla Walsh, Kate Herron i Alice Seabright.

Serial "Margo jest spłukana" zadebiutuje trzema odcinkami w środę, 15 kwietnia 2026 roku. Kolejne epizody będą emitowane w każdą środę, aż do 20 maja 2026 roku.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Apple TV.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
09.03.2026 18:10
Tagi: Apple TVElle Fanningmichelle pfeifferNicole Kidman
Najnowsze
17:40
Gwiazdor arcydzieła sci-fi chce, żeby mężczyźni nie bali się łez na jego filmie
Aktualizacja: 2026-03-09T17:40:24+01:00
16:16
Wszystko, co wiemy o Polowaniu na Golluma. Czy to będzie trylogia?
Aktualizacja: 2026-03-09T16:16:00+01:00
14:22
Nowy serwis wchodzi do Polski. Namiesza
Aktualizacja: 2026-03-09T14:22:22+01:00
14:06
Rooster od HBO Max jest genialny. Tak wygląda komedia po „woke”
Aktualizacja: 2026-03-09T14:06:47+01:00
12:42
Melania trafiła do streamingu. Nie poradziła sobie w kinach
Aktualizacja: 2026-03-09T12:42:52+01:00
12:35
To najbardziej odjechany film roku. Mnie już wbił w fotel
Aktualizacja: 2026-03-09T12:35:15+01:00
12:16
To fantasy nauczyło bindżować użytkowników Netfliksa. Najlepsza rzecz, jaką widzieli
Aktualizacja: 2026-03-09T12:16:08+01:00
11:33
Gwiazda Pulp Fiction ma problem z Tarantino. "To rasistowskie i niepokojące"
Aktualizacja: 2026-03-09T11:33:42+01:00
10:30
Pierwsza para odpadła z Tańca z Gwiazdami. Już czuję, kto rozdaje karty
Aktualizacja: 2026-03-09T10:30:57+01:00
10:00
Legendarny twardziel wraca do Predatora. I do zgniatania czaszek wrogów
Aktualizacja: 2026-03-09T10:00:31+01:00
7:50
Maszyna do zabijania to porządne kino od Netfliksa. Reacherowi pasuje mundur
Aktualizacja: 2026-03-09T07:50:08+01:00
18:06
Polacy złośliwie o reprezentantce na Eurowizję 2026. Pamiętacie Blankę?
Aktualizacja: 2026-03-08T18:06:00+01:00
17:33
Kim jest Alicja Szemplińska? Już raz miała reprezentować Polskę na Eurowizji
Aktualizacja: 2026-03-08T17:33:00+01:00
17:03
Wszystkie filmy Joachima Triera. Reżyser walczy o Oscara
Aktualizacja: 2026-03-08T17:03:00+01:00
15:34
Gdzie oglądać seriale z uniwersum Yellowstone? Oto rozkład jazdy
Aktualizacja: 2026-03-08T15:34:00+01:00
14:18
Ranking filmów Jana Komasy. Od najgorszego do najlepszego
Aktualizacja: 2026-03-08T14:18:00+01:00
13:15
Takie kino, od którego nie da się oderwać. Ale serio, nawet na sekundę
Aktualizacja: 2026-03-08T13:15:00+01:00
12:13
Najlepszy film dekady znika z Netfliksa. Obejrzyjcie, zanim zniknie
Aktualizacja: 2026-03-08T12:13:00+01:00
11:12
Kiedy kolejne odcinki Chętnych na seks? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-03-08T11:12:00+01:00
10:15
Nie da się nie kochać tego filmu. Prawdziwy skarb w HBO Max
Aktualizacja: 2026-03-08T10:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA