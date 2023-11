HBO Max: seriale na 2024 i 2025 rok. Zebraliśmy pewne nowości

Największe moje zaciekawienie budzi zapowiedź serialu o tytule „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”. To drugi już spin-off „Gry o tron”, jaki przyjdzie nam oglądać, który osadzony będzie fabularnie na niecałe stulecie przed pokonaniem Nocnego Króla. Na niego jednak trochę poczekamy - dopiero wiosną przyszłego roku zaczną się zdjęcia.



A o czym opowie „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”? Głównymi bohaterami będą niejaki ser Duncan Wysoki oraz jego młody giermek, Aegon V Targaryen nazywany Jajkiem. Serial osadzony w serialowym uniwersum „Pieśni lodu i ognia” będzie ekranizacją historii pochodzącej ze zbioru opowiadań George’a R.R. Martina o tytule „Opowieści z Siedmiu Królestw”.



A co z pozostałymi spin-offami „Gry o tron”, o których mówi się od lat? Na te poczekamy zapewne jeszcze dłużej, bo są na jeszcze wcześniejszym etapie rozwoju niż ten i Dunku i Jajku. Sam mam nadzieję, że po dwóch prequelach w następnej kolejności HBO weźmie się za jakiś sequel o wydarzeniach po koronowaniu Brana na Króla - najlepiej taki z Aryą Stark albo z Jonem Snowem.