Kiedy premiera 2. sezonu "Rodu smoka"? Zdradził to szef HBO

"Ród smoka" zadebiutował w sierpniu zeszłego roku i emitowany był niemal do końca października. Od tamtej pory fani serialu z niecierpliwością wyczekują 2. sezonu, który miałby przedstawić dalsze losy Targeryanów, rozgrywające się jakieś 200 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w "Grze o tron". Jak wiemy z prozy George'a R.R. Martina akcja produkcji doprowadziła nas do progu Tańca Smoków - wojny domowej w Siedmiu Królestwach.



Produkcja serialu do najprostszych nie należy, więc na 2. sezon "Rodu smoka" czekamy już ponad rok. Tyle dobrego, że hollywoodzkie strajki akurat tej produkcji nie opóźniły, ale twórcy wciąż muszą powołać do życia mnóstwo smoków. Trochę im to zajmie i na przybliżoną datę premiery nowych odcinków od jakiegoś czasu wskazuje się przyszłe lato. Teraz dostaliśmy potwierdzenie tego terminu od samego szefa HBO - tak, tego, co odpowiada za armię fake'owych kont na Twitterze, za pomocą których trollowano krytyków i dziennikarzy.



