Włączasz Netflixa, a tam seriale HBO. Pierwsza produkcja trafi do polskiej oferty

Pod koniec czerwca internet obiegła szokująca wieść: Warner Bros. Discovery chce sprzedać licencje na niektóre tytuły od HBO swojemu największemu rywalowi: Netfliksowi. Zgadza się: to sytuacja bez precedensu. Początkowo mówiło się wyłącznie o USA i o serialu "Niepewne". Rzecz jasna, nie chodziło o sprzedaż na wyłączność; udostępnione tytuły miały figurować w bibliotekach obu platform.



Powód? Włodarze HBO Max doszli do wniosku, że lepiej, aby zakończone przed laty produkcje pracowały na siebie u kogoś innego, niż kurzyły się w ich usłudze. W końcu starsze produkcje rzadko kiedy przyciągają nowych subskrybentów, a w takim wypadku mogą wygenerować jeszcze trochę zysków.



Na początku lipca doniesienia zostały potwierdzone: dowiedzieliśmy się, że amerykański Netfliks wcieli do swojej oferty kultową "Kompanię braci", "Sześć stóp pod ziemią", "Pacyfik" i "Graczy". A co z resztą świata? Gdzieniegdzie pojawiały się niepotwierdzone informacje, że sprzedaż licencji niektórych tytułów może obejmować również dystrybucję międzynarodową. I nareszcie otrzymaliśmy potwierdzenie: owszem, obejmie - w tym i nasze polskie podwórko. Poznaliśmy tytuł i datę premiery pierwszego z seriali HBO w polskim Netfliksie.



