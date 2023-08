Samantha wróciła w ostatnim odcinku "I tak po prostu". Fani "Seksu w wielkim mieście" mogą spać spokojnie

Właśnie wyjechałam z lotniska. Zamierzałam wrócić pierwszym porannym lotem - powiedziała, i poprosiła, by Carrie, która znajdowała się w starym mieszkaniu, włączyła w telefonie głośnik. Chciałam oddać hołd twojemu mieszkaniu. Włącz głośnik. Dziękuję temu cholernie cudownemu mieszkaniu za wszystko - powiedziała Samantha, na co Carrie zapytała ją, czy słyszy właśnie w jej głosie brytyjski akcent. A kim jest Samantha? Mówi Annabelle Broinstein. Pochodzę z Indii- odpowiedziała Samantha Jones, nawiązując do 6. sezonu "Seksu", w którym to udawała Anabelle, by móc wejść do prywatnego klubu.