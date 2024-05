HBO Max: co warto obejrzeć w weekend? 5 doskonałych nowości

Nie ma chyba nikogo, kto nie słyszałby o tym, jak wielkim hitem w kinach była „Diuna 2”. Teraz, zaledwie po kilku miesiącach od premiery, film trafił również do HBO Max. Aktualnie można obejrzeć tam obie części filmu. Bez dwóch zdań jest to jeden z najlepszych filmów science-fiction ostatnich lat. Warto go obejrzeć jeszcze raz, nawet jeśli widzieliście go na dużym ekranie.