Takich porządków jeszcze nie było. Z HBO Max znika prawie 130 tytułów, w tym animacje o Batmanie

"Hobbit" nie był już tak ciepło i entuzjastycznie przyjęty przez widzów i krytyków jak "Władca Pierścieni". No tak, ta trylogia nie miała już tyle uroku i cierpiała z powodu wielu różnych problemów. To jednak wciąż jest wspaniałe widowisko i pozycja obowiązkowa dla fanów twórczości J.R.R. Tolkiena. Obejrzycie ją na HBO Max tylko do końca lutego.



Filmy dostępne na HBO Max tylko do 28 lutego włącznie.