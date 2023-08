Jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów zeszłego roku wpada na HBO Max. Ma swoje problemy, ale warto go obejrzeć

Już 11 sierpnia bibliotekę serwisu wzbogaci „Królowa wojownik” w reżyserii Giny Prince-Bythewood - wielokrotnie nagrodzony film, który bardzo spolaryzował publiczność, zarówno widzów, jak i krytyków oraz dziennikarzy. Abstrahując już do zarzutów o przekłamywanie historii czy niechęci wynikającej z uprzedzeń, obraz faktycznie posiada szereg mniejszych czy większych wad. Nie są to jednak moim zdaniem problemy, przez które obcowanie z produkcją okazuje sie strata czasu. Przeciwnie: to naprawdę ciekawy utwór, któremu warto dać szansę.



Rzecz w tym, że "Królowa wojownik" to zmyślnie napisany, solidnie zrealizowany i świetnie zagrany materiał. Niestety, promowano go jako widowisko historyczne - i tu pojawia się pewien problem. Owszem, krytyka ze strony osób bojkotujących - jak to zwykle bywa - okazała się nietrafiona i obnażyła nieznajomość tematu. Z drugiej strony, twórcy filmu nie tylko dopisali liczne wątki i postacie, lecz także przekształcili pewne ważne, choć w pewnym sensie niewygodne fakty, ani razu przy tym nie sygnalizując, że mamy do czynienia z fikcją: alternatywną wersją naszej rzeczywistości. I o ile osobiście nie mam z tym większego problemu, o tyle doskonale rozumiem frustrację spowodowaną wybiórczością w pielęgnowaniu historycznej zgodności w kinie.



Nawołujący do bojkotu i obniżający oceny internauci stwierdzili, że produkcja z pewnością pomija wątek niewolnictwa, co okazało się bzdurą. Film nie stara się oczyścić Królestwa Dahomeju i udawać, że nigdy nie było ono centrum handlu człowiekiem. Rzecz w tym, że prawdziwe wojowniczki Agojie (grupa chroniąca niegdyś zachodnioafrykańskie królestwo Dahomeju) również miały znaczący wkład w transatlantycki handel niewolnikami - a w tej fabularnej materii dochodzi do kilku przekłamań.



Co ważne: "Kobieta wojownik" prezentuje nam wspaniałą, budującą i rozgrzewającą serca opowieść. Ma istotne przesłanie oraz - wbrew wielu zarzutom - wcale nie pomija faktu, że ukazany w produkcji lud był mocno zaangażowany w handel zniewolonymi. Wątek jest tu jak najbardziej poruszony, a wokół niego rozgrywa się sporo tragedii. "Królowa" to po prostu kawał solidnego dramatu kostiumowego ze świetnie zrealizowanymi sekwencjami akcji. Jest to przy okazji zdecydowanie najlepsze dzieło w portfolio Giny Prince-Bythewood: z jednej strony prawdziwie epickie, imponujące widowisko, z drugiej - bardziej kameralna, inspirującą opowieść o wspaniałych, walecznych kobietach, forsujących zdecydowanie bardziej oświecony stosunek do zarządzania państwem.