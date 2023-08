"Ród smoka" w 2. sezonie może odbiec od oryginału. Wrócimy do znanej z "Gry o tron" kultowej lokacji

„Ród smoka” okazał się wierną i udaną adaptacją „Ognia i krwi”, czyli kronik rodziny Targaryenów autorstwa George’a R.R. Martina. 2. sezon serialu powstaje w Wielkiej Brytanii mimo strajków w Hollywood. Prace mają zakończyć się we wrześniu, a na premierę będziemy musieli zaczekać najpewniej do 2024 roku.



W ostatnich dniach do sieci trafiło sporo związanych z tytułem nowinek. Po pierwsze, do obsady dołączyła duńska aktorka Amanda Collin („Wychowane przez wilki”) - wcieli się ona w Jayne Arryn, Panią Orlego Gniazda i Dziewicę z Doliny. Ekipę wesprze też inny znany ze wspomnianego anulowanego serialu HBO aktor - Abubakar Salin, który sportretuje Alyna Velaryona.



Reżyserka Clare Kilner potwierdziła, że w 2. serii nie zobaczymy przeskoków czasowych (a przynajmniej nie tak dużych, jak w „jedynce”); sceny mają być bardziej treściwe i bardziej zagłębiać się w postacie i ich wątki.