"Barbie" zmierza do streamingu. Szef WBD zdradził, kiedy film trafi na HBO Max

Zapewne z nostalgiczną łezką w oku wspominacie nie tak dawne czasy, kiedy to HBO Max chwaliło się 45-dniowym okienkiem dystrybucyjnym. Taki "Batman" nie zdążył jeszcze zejść z wielkich ekranów, a już zagościł na platformie. To jednak było pokłosiem pandemicznej rzeczywistości i teraz, kiedy władzę w Warner Bros. Discovery przejął słynący ze swej niechęci do streamingu David Zaslav, nie ma żadnych reguł. Każdy z tytułów rozpatrywany jest indywidualnie.



Jeśli czekacie na streamingową premierę najgorętszego aktualnie kinowego hitu, to mamy dla was dwie wiadomości. Dobra - "Barbie" trafi w końcu na platformy VOD. Zła - trochę na nią poczekamy. Wiemy, kiedy mniej więcej można się jej spodziewać na HBO Max.



