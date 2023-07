HBO Max zamyka miesiąc z przytupem. Początek sierpnia to mocarne premiery filmowe

HBO Max wkracza w sierpień 2023 z godnością. W tym tygodniu do serwisu wpadło dużo dobra, a i ten nadchodzący zapowiada się soczyście. Piszemy, co warto obejrzeć i sprawdzamy, jakie nowe filmy i seriale trafią do oferty serwisu w najbliższych dniach.



Subskrybujący HBO Max fani seriali nie mają powodów do narzekań - "Cudotwórcy" się rozkręcają", "Co robimy w ukryciu" wraca z 3. odcinkiem 5. sezonu, "Złoty chłopak" zalicza świetne otwarcie, nowy "Wojownik" to petarda, a do tego nareszcie doczekaliśmy się powrotu wybitnej animacji studia: "Harley Quinn". Miłośnicy dłuższych form powinni docenić "Living", które uprzyjemni wam tę niedzielę (film polecałem już ostatnio).



A co z początkiem sierpnia? Znamy już tytuły kilku nowości - zapewniam, że mowa o naprawdę godnych uwagi produkcjach. Zwłaszcza dwa spośród nich zasługują na poświęcenie im czasu - "Wielki zielony krokodyl domowy" oraz "Odwieczna córka".



