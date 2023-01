Hemsworth zastąpi Cavilla w produkcji fantasy. I nie, nie chodzi o "Wiedźmina"

Henry Cavill się nie poddaje. Tyle co okazało się, że już nie będzie grał Geralta w "Wiedźminie", ani Supermana w DCU Jamesa Gunna i Petera Safrana, a on już zajął się adaptacją gry "Warhammer 40,000" dla Amazona. Taki to zawsze spadnie na cztery łapy. A przecież od dawna mówi się też o jego udziale w wyczekiwanym przez fanów projekcie w klimatach fantasy. Tak, dobrze myślicie. Mowa tu o "Nieśmiertelnym".



Henry Cavill miał wejść w buty Christophera Lamberta i w remake'u "Nieśmiertelnego" zastąpić go w głównej roli. Fani obgryzali paznokcie z niecierpliwości, czekając na informacje, kiedy projekt dojdzie do skutku. Od dawna nie pojawiały się jednak żadne nowe doniesienia na jego temat. Wiadomo tylko, że reżyserią ma zająć się Chad Stahelski (ten od "Johna Wicka") i film wciąż jest w fazie preprodukcji. Teraz okazuje się, że aktora w nim nie zobaczymy.