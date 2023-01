Henry Cavill spotkał się ze scenarzystą "Gwiezdnych wojen". Nad czym pracują?

Tacy goście jak Henry Cavill zawsze spadają na cztery łapy. Jest to w końcu najukochańszy geek Hollywood, który potrafi sam sobie komputer złożyć, żeby móc grać w ulubioną grę. Ostatnio nie miał jednak dobrej passy. Odszedł z "Wiedźmina", ale nie dał nam okazji, abyśmy po nim popłakali, bo miał powrócić do roli Supermana. W wizji DCU Jamesa Gunna i Petera Safrana nie było jednak dla niego miejsca. I co? Ma robić z Amazonem "Warhammera 40,000".



Hollywood nie daje się Cavillowi nudzić i może on przebierać w projektach, cały czas rozbudzając wyobraźnię fanów. Bo ci, to by go najchętniej widzieli w każdej możliwej franczyzie. Dlatego tak entuzjastycznie zareagowali na jego zdjęcie z Garym Whittą. Nic wam to nazwisko nie mówi? A to przecież scenarzysta powiązany z uniwersum "Gwiezdnych wojen". Maczał palce w "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" i "Rebeliantach", a nawet napisał nowelizację "Ostatniego Jedi". Wiecie już, dokąd to wszystko zmierza?