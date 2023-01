2023 może być przełomowy dla "Gwiezdnych wojen". Seriale na Disney+ to dopiero początek

Oprócz tego Disney ogłaszał jeszcze takie projekty jak „Lando”, „A Droid Story” (z R2-D2 i C-3PO w roli głównej) i „Rangers of the New Republic” (w którym pierwsze skrzypce miała grać okryta niesławą Gina Carano), ale jak na razie wpadły one do produkcyjnego limbo. Z pewnością Lucasfilm pracuje też nad wieloma niezapowiedzianymi jeszcze projektami, które mogą zostać ogłoszone 4 maja.