"Late Night with the Devil" to horror found footage. Wedle narzuconej przez twórców narracji mamy bowiem do czynienia z odnalezionym nagraniem nocnego programu "Night Owls" z Halloween 1977 r. Znany z "Legionu Samobójców. The Suicide Squad" David Dastmalchian wciela się w prowadzącego, który przeprowadza wywiad z parapsycholożką i bohaterką jej książki - nastolatką ocalała ze zbiorowego samobójstwa kultu satanistycznego. W trakcie dzieje się jednak coś dziwnego.



Stephen King otrzymał screenera do filmu jeszcze w zeszłym roku. Po jego obejrzeniu był zachwycony. Jak to mistrz literackiej grozy ma już w zwyczaju, podzielił się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych, polecając go swoim obserwatorom: