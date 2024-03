Tego horroru mogliśmy nie zobaczyć. Wreszcie się pojawi, ale nie trafi do kin

Nowe "Miasteczko Salem" zostało ukończone jeszcze w 2021 r. Sam Stephen King miał go nawet okazję ostatnio obejrzeć. Co więcej, film nawet mu się podobał. Mistrz literackiej grozy napisał, że jest to produkcja w "starym, horrorowym stylu. Toczy się powoli, aby na koniec wybuchnąć". Zastanawiał się więc z jakiego powodu Warner Bros. Discovery wstrzymuje się z dystrybucją tytułu. Przecież "nie jest żenujący".



"Miasteczko Salem" pojawiało się już w kalendarzu premier Warner Bros. Discovery, ale zaraz z niego znikało. Wśród fanów horroru wzbudzało to uzasadnione obawy o dalsze losy filmu. W końcu pod wodzą Davida Zaslava koncern bezlitośnie jakiś czas temu rozprawił się z "Batgirl", a ostatnio również z "Coyote vs. Acme". Obie produkcje były gotowe (pierwsza w mniejszym stopniu), a jednak zostały skasowane.



