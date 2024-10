Witajcie w Happy Hollow. To małe miasteczko położone w pobliżu Detriot. To lata 80., więc region nie jest już tak bogaty, jak jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, ale cały czas żyje się tu spokojnie, zamożnie i względnie sielsko. Tak przynajmniej możemy zakładać, bo już od 1. epizodu staje się jasne, że nad miastem wisi jakieś zło.



Z początku nie jest do końca jasne, jaki ma ono charakter, czy to ludzka złość, zawiść i brutalność, czy chaotyczne nadnaturalne zło. Fabuła przebiega wielotorowo, ale kręci się w pobliżu porwania i śmierci szkolnego sportowca Ryana (Brandon Butler). W czasie gorącej nocy zostaje on wyciągnięty z domu, a jakiś czas później policja znajduje jego zwłoki. W tle pojawiają się również satanistyczne symbole, a zgromadzenie przewrażliwionych na punkcie sekt czczących szatana matek jeszcze podkręca atmosferę.



W tym czasie obserwujemy losy trójki licealistów Dylana (Emjay Anthony), Jordy (Chiara Aurelia) i Spuda (Kezii Curtis), którzy mają własną metalową kapelę i trochę flirtują z diabelskimi wątkami. Pewnego dnia, chcą wreszcie pokazać się szerszej publiczności, więc zaczynają już znacznie intensywniej przejmować satanistyczną estetykę i rytualizm. Napięcia między strachem przed satanizmem, a młodymi ludźmi, którzy nie do końca rozumieją konsekwencje swoich czynów uzupełnia jeszcze wątek nadnaturalny. Bo matka Dylana (w tej roli Julie Bowen, znana chyba najbardziej ze swojej roli w „Modern Family) jest nawiedzana i maltretowana przez jakąś koszmarną zjawę.