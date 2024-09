Sylvester Stallone przejmuje SkyShowtime. Jego serial powrócił ze świetnym nowym sezonem

Oczywiście, "Yellowstone" i "Tulsa King" mają ze sobą coś wspólnego. Obie produkcje łączy nazwisko twórcy. Odpowiada za nie Taylor Sheridan. O ile jednak w pierwszym wymienionym serialu chętnie sięga on po konwencję (neo)westernu, w drugim posiłkuje się formułą kina gangsterskiego. To w końcu opowieść o Dwightcie "Generale" Manfredim, który po 25 latach wychodzi z więzienia. Zesłanie go do tytułowej Tulsy - małego miasteczka w Oklahomie - to dla niego raczej kara niż nagroda za lojalność mafijnej rodzinie. Na miejscu szybko znajduje sobie jednak całkiem sporo popleczników i wraz z nimi próbuje rozwijać kolejne biznesy.



"Tulsa King" jest oczywiście serialem lżejszym od "Yellowstone". Pełno w nim humoru, który wynika z nieprzystosowania Dwighta do współczesnego świata. Grający go Sylvester Stallone został stworzony do tej roli. Ze swoimi gabarytami i gwiazdorskim emploi okazuje się bardzo przekonujący. Dzieląc się swoją złością na nowoczesność, może popisać się przy okazji komediowym timingiem. W każdym żarcie bez pudła trafia w sedno, rozbawiając widzów.