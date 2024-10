SkyShowtime, nie uprzedzając nikogo wcześniej, dodał do oferty serwisu 2 produkcje związane z marką „South Park” , czyli „South Park the Streaming Wars” i „South Park: Post Covid”. Oba filmy podzielone są na 2 części i trwają około godziny. Są to produkcje zrealizowane na zlecenie Paramount+, są więc niejako poza oficjalnym obiegiem. Wszystkie bowiem produkcje, które realizując Matt Stone i Trey Parker prędzej czy później trafiają na ich stronę internetową. Możemy więc traktować dodane właśnie filmy jako treści na wyłączność dla SkyShowtime.