Będą wam odradzać ten seans na SkyShowtime. Do diabła z nimi

Czas akcji skutecznie eliminuje wszystko to, co staje na przeszkodzie wielu wątkom kryminalnym - żadnych smartfonów, żadnych social mediów, Y2K pełną gębą. Opowieść przeskakuje między dwoma grupami niedopasowanych, konfliktogennych kumpli: śledzimy zatem drogę wynajętego przez Jamie i Marian auta oraz śledzącego je samochodu ze zbirami na pokładzie. Obie drużyny obserwuje się z wielką przyjemnością, choć mimo wszystko ciekawiej wypada dynamika między dziewczynami. Show, rzecz jasna, kradnie Qualley - swobodna, wybuchowa, nieposkromiona, wręcz kipiąca witalnością. Co nie znaczy, że równoważąca ją Geraldine Viswanathan - cicha, hipnotyzująca, ale i powoli się transformująca - pozwala się jej przyćmić. To one generują najzabawniejsze, najdurniejsze i najbardziej odjechane sceny w produkcji.