Skyshowtime: nowości. Filmy i seriale w październiku 2024

Serial, na który wyjątkowo mocno czekam. Produkcja zabiera widzów do lat 80. i pokazuje, co działo się podczas „satanistycznej paniki”, czyli ogólnokrajowego strachu przed treściami związanymi z satanizmem. Fabuła opowie o grupie metalowców, która postanawia wykorzystać roztoczyć w pobliżu siebie aurę okultystycznej tajemnicy. Gdy w mieście dochodzi do serii morderstw, wszystkie tropy zdają się prowadzić właśnie do nich.



Premiera 28 października 2024.