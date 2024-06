Ian McKellen spadł z teatralnej sceny i trafił do szpitala

W poniedziałkowy wieczór 85-letni Ian McKellen stracił równowagę i przewrócił się podczas odgrywania sceny walki w „Player Kings”, adaptacji „Henryka IV” , czyli kroniki Williama Szekspira. Jak podaje BBC News, gdy na sali zapalono światła, McKellen krzyknął, a personel rzucił się na pomoc.



Paul Critchley, jedna z osób na widowni, opowiedział, że McKellen poślizgnął się lub potknął o rekwizyty i upadł „brzuchem do przodu”, wydając dość niepokojące okrzyki bólu. „Natychmiast nas ewakuowano, by zająć się sir Ianem w prywatności”. Trudno było ocenić, jak poważne były obrażenia aktora; tak czy inaczej spektakl odwołano, a lekarze opatrzyli artystę, by później zabrać go do szpitala. Właśnie takie wieści przekazali publiczności pracownicy teatru.