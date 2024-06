Jaki był Christian Bale na planie "American Psycho"? Dla aktorów praca z nim była bardzo trudna

Christian Bale to jeden z aktorów, którzy dla roli potrafią ryzykować własnym zdrowiem. Okresy szybkich przyrostów masy mięśniowej lub jeszcze szybszej utraty wagi były dla niego normą. Aktor korzystał też z tzw. aktorstwa metodycznego - a tak naprawdę bardziej z Systemu Stanisławskiego, od której metoda opracowana Lee Strasberga się różni, ale jest (błędnie) określana naprzemiennie jednym i drugim mianem.



W skrócie - Metoda jest autorskim programem kształcenia aktorów opartym na wspomnianym Systemie. Faktem jest jednak, że obu przypadkach mówimy o grze angażującej cały organizm, by uzyskać sto procent psychofizycznego realizmu. Wiąże się to siłą rzeczy z głębokim zaangażowaniem, a zatem niewychodzeniem z roli nawet pomiędzy zdjęciami. Możemy zatem powiedzieć, że Metodą (The Method) określa się obecnie artystów eksperymentujących z podobnymi do prawdziwej Metody technikami, które umożliwiają efektowne ukazanie psychologicznego realizmu postaci. Słowem: jest to aktorstwo psychologiczne.



Niegdyś podziwiane, dziś krytykowane za niepotrzebne i niezdrowe przekraczanie granic, nadużywanie władzy, pretensjonalność, egocentryzm i narcyzm, utrudnianie pracy na planie, czynienie wymówek do niewłaściwych zachowań w miejscu pracy i tak dalej. Coraz więcej znanych i lubianych artystów wypowiada się o Metodzie niepochlebnie, choć nie da się ukryć, że zawdzięczamy jej kilka niezapomnianych kreacji - m.in. wybitny aktor Daniel Day-Lewis konsekwentnie z niej korzystał.



A jak to było z Bale’em?