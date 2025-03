Wiemy, ile mieli na kontach aresztowani youtuberzy. Gdzie reszta pieniędzy?

Wiemy już, że w ramach czynności po zatrzymaniu dziennikarzy sportowych i motoryzacyjnych, uczestników i organizatorów wydarzeń poświęconych tak zwanym „mieszanym sportom walki” oraz influencerów, dokonano blokad 30 rachunków bankowych i zabezpieczono mienie. Łączna kwota zajętych środków to 7,5 mln zł, do tego należy doliczyć 17 samochodów, biżuterię i zegarki o łącznej wartości 500 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 500 tys. zł.



Jak na rachunki czołowych polskich influencerów i ich spółek, powyższa suma raczej nie robi wrażenia. Przypomnę, że mówimy o dziesięciu osobach i aż trzydziestu rachunkach. Dziwi też łączna wartość samochodów, biżuterii i zegarków - nawet jeśli nie weźmiemy pod uwagę gadżetów i ozdób, pół miliona podzielone na siedemnaście aut to niecałe 30 tys. za pojazd. Jak wiemy, zatrzymani Sebastian K., Adam K., Michał P., Michał B., Wojciech G., Krzysztof R., Adam Z., Szymon K., Robert M. i Lexy C. wożą się raczej ekskluzywnie.