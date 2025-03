Netflix ma nowy hit. Przy tym filmie akcji widzowie zapominają, żeby oddychać

Wszystkie standardowe akcyjniaki Netfliksa wymiękają przy "Mieście demonów". W nowym japońskim hicie platformy dzieje się więcej niż we wszystkich "Gray Manach", "Ad Vitamach" czy "Misjach Stone". Tak przynajmniej wynika z obiegowych opinii na temat filmu, który w miniony czwartek (27 lutego) wylądował w serwisie. Użytkownicy od razu się na niego rzucili, przez co zajmuje obecnie drugie miejsce na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze zeszłego tygodnia. W ciągu zaledwie kilku dni subskrybenci z całego świata obejrzeli go ponad 17 mln razu.



Czemu "Miasto demonów" z miejsca wykręciło taki wynik? Przecież opis fabuły wcale jakoś odkrywczo nie brzmi. To historia byłego mordercy, który zostaje niesłusznie oskarżony o zabójstwo swojej żony i córki. Po latach od tragicznego zdarzenia prawdziwi sprawcy ponownie biorą go na celownik, przez co rusza ścieżką brutalnej zemsty za doznane krzywdy. Co więcej, zmierza prosto do odkrycia szokującej prawdy.