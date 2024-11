IShowSpeed chce wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich 2028

Niektórzy fani IShowSpeeda twierdzą, że nastolatek, któremu udało się pokazać swoje sportowe umiejętności, może poradzić sobie w konkurencji podczas Igrzysk Olimpijskich - w końcu ma całe 4 lata, by doprowadzić swoją technikę biegania do perfekcji. Byłoby to zresztą nie lada wydarzenie - gdyby Darren wziął udział w prestiżowej rywalizacji, byłby pierwszym streamerem czy twórcą internetowym, który dokonałby tego wyczynu.